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Тисячі зниклих безвісти людей несподівано повернулися додому

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
6 листопада, 15:33
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Перезапуск популярного науково-фантастичного серіалу. Дивні зникнення 44 сотень людей за останні 100 років закінчилися таким же таємничим поверненням усіх зниклих
Серіал про повернення зниклих людей "4400"
Серіал про повернення зниклих людей "4400" / Фото: oll.tv

Стартував перезапуск одного з найцікавіших і найвідоміших науково-фантастичного проектів нульових. Сюжет розповідає про групу людей, які зникли безвісти, а через роки почали повертатися. 4400 людей, які безслідно зникли за останні 100 років, миттєво повертаються в наші дні. Вони не пам'ятають, що з ними сталося і чому їх викрали.

У міру того, як деякі з них починають розвивати свої повноваження, уряд прагне запобігти потенційній загрозі, в той час як "4400", як їх називають, повинні розгадувати таємницю того, через що їм довелося пройти, і чому вони знову з'явилися.

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Це дійсно так захоплююче, тому що мова йде про подорожі в часі, але вже у 2021 році – у тому часі, де ми зараз із вами живемо. Серіал дасть змогу дослідити, як ми потрапили сюди через усіх людей із різних епох, – каже виконавчий продюсер "4400" Аріана Джексон.

У новій версії шоу більше часу приділять героям та їхнім початковим епохам, щоб краще показати, що проблеми, з якими персонажі зіткнулися десятиліття або навіть сторіччя тому, як і раніше є актуальними й у наш час.

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Серіал "4400"
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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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