Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 😷 Новий спалах COVID-19 🔔 Загроза війни з Росією

Помер Гаспар Ульєль

Нащадки Гепберн

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Фото дня: брат Кейт Міддлтон показав, як відпочиває з дружиною та чотирилапими друзями

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Джеймс Міддлтон рідко публікує сімейні фото в Мережі. Тож поява його нових світлин з дружиною та домашніми улюбленцями неабияк порадували фанів
Джеймс Міддлтон показав нові фото з дружиною Алізе Тевене та домашніми улюбленцями.
Джеймс Міддлтон показав нові фото з дружиною Алізе Тевене та домашніми улюбленцями. / Фото: Instagram/jmidy

Рідні герцогині Кембриджської все частіше тішать своїх прихильників: то Піппа Міддлтон вперше після тривалої перерви покрасувалась на світському заході, а це Джеймс показав атмосферні знімки з коханою Алізе Тевене та їхніми чотирилапими членами сім'ї.

Подружжя настільки весело проводило час разом з песиками на свіжому повітрі, що брат Кейт Міддлтон просто не зміг не поділитись з фоловерами у Instagram милими кадрами.

Реклама

Подружжя показало фанам, як вони відпочивають.
Подружжя показало фанам, як вони відпочивають. / Фото: Instagram/jmidy

Ще Джеймс опублікував окреме фото з Алізе, яка романтично дивилась на свого чоловіка та посміхалась Незважаючи на похмуру погоду, в них був хороший настрій та приємні враження від релаксу на природі.

Джеймс та Алізе одружились торік.
Джеймс та Алізе одружились торік. / Фото: Instagram/jmidy

Реклама

Ба більше, Міддлтон написав зворушливий текст, який присвятив (не дивно!) коханій дружині та песикам, без яких не уявляє свого життя!

У дописі Джеймс порозміркувував, що завжди вважав січень важким місяцем, особливо тоді, коли страждав клінічною депресією. Втім, зараз, на його думку, це час, коли всі ставлять нові цілі, встановлюють нові правила та прагнуть стати кращою версією себе.

Проте я встановив собі нову мантру, натхненну моїми собаками. Не витрачайте час на роздуми про те, що буде, або про те, що було. Минуле недосконале, майбутнє теж буде, але зараз ми можемо щось з цим зробити. Збираюся взяти собак на прогулянку пліч-о-пліч з дружиною, – написав брат герцогині.

Зазначимо, що Джеймс Міддлтон та Еліз Тевен прям таки обожнюю песиків. З ним пара проводять багато часу, чим постійно хизуються у соцмережах.

Реклама
Скріншот instagram/jmidy

Коротко про Джеймса Міддлтона та Еліз Тевен

11 вересня 34-річний брат Кейт Міддлтон одружився зі своєю 32-річною коханою. Відомо, що весілля готувалося в атмосфері суворої секретності. Святкування пройшло на Лазурному березі у Франції.

/ Фото: Getty Images

Пара познайомилася в 2018 році. Через рік Джеймс зробив пропозицію француженці. Вони планували зіграти весілля ще у 2020 році, але через COVID-19 довелося скасувати свято.

За даними ЗМІ, Кейт Міддлтон не пропустила весілля молодшого брата. Герцогиня Кембриджська разом із принцом Вільямом і дітьми стали гостями таємної церемонії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
#людина_цього_дня
20 січня. Джеймс Дьюар. Шотландський учений, який 129 років тому створив прообраз термоса - колбу з двома стінками та вакуумом між ними (для зберігання зріджених газів)...
На зустріч із героєм!
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

У школі багато хто через невихованість звертає увагу на твоє зіркове походження

Ганна Борисюк Молодша донька Ольги Сумскої
Інтерв'ю з Ганною Борисюк

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти