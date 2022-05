Кейт Міддлтон всерйоз задумалася про поповнення в сім'ї – чи радий цьому принц Вільям?

Кейт Міддлтон завжди мріяла бути багатодітною мамою. І хоч герцогиня вже виховує трьох спадкоємців, але на цьому вона не хоче зупинятись.

Загалом дружина принца Вільяма досить часто міркує на тему поповнення в сім'ї. А все тому, що за обов'язком служби вона постійно відвідує школи та дитячі лікарні, спілкується із величезною кількістю батьків та їхніми дітьми.

Нещодавно Кейт Міддлтон і принц Вільям вирушили у дводенний тур Шотландією. Вони відвідали початкову школу Святого Іоанна в Порт-Глазго, де побували на заняттях у межах програми, спрямованої на допомогу дітям віком від 5 до 13 років у розвитку емпатії, про це повідомили у шоу Sunrice.

Як повідомляють ЗМІ, в одну миті Кейт дали потримати 10-місячного малюка, якого звуть Сол, щоб продемонструвати нові методики в соціальному та емоційному розвитку дітей.

The Duke and Duchess of Cambridge have impressed a group of children by joining in to sing nursery rhymes during a royal visit to Scotland. pic.twitter.com/OgBa4JWCds