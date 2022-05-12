Кейт Міддлтон всерйоз задумалася про поповнення в сім'ї – чи радий цьому принц Вільям?

Герцогиня Кембриджська неодноразово натякала на те, що не проти стати мамою вчетверте, а у Мережі часто ходили чутки про її вагітність

Кейт Міддлтон і принц Вільям можуть стати батьками вчетверте / Фото: Getty Images, Pinterest

Кейт Міддлтон завжди мріяла бути багатодітною мамою. І хоч герцогиня вже виховує трьох спадкоємців, але на цьому вона не хоче зупинятись.

Загалом дружина принца Вільяма досить часто міркує на тему поповнення в сім'ї. А все тому, що за обов'язком служби вона постійно відвідує школи та дитячі лікарні, спілкується із величезною кількістю батьків та їхніми дітьми.

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Нещодавно Кейт Міддлтон і принц Вільям вирушили у дводенний тур Шотландією. Вони відвідали початкову школу Святого Іоанна в Порт-Глазго, де побували на заняттях у межах програми, спрямованої на допомогу дітям віком від 5 до 13 років у розвитку емпатії, про це повідомили у шоу Sunrice.

Як повідомляють ЗМІ, в одну миті Кейт дали потримати 10-місячного малюка, якого звуть Сол, щоб продемонструвати нові методики в соціальному та емоційному розвитку дітей.

The Duke and Duchess of Cambridge have impressed a group of children by joining in to sing nursery rhymes during a royal visit to Scotland. pic.twitter.com/OgBa4JWCds — Sunrise (@sunriseon7) May 11, 2022

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І поки Кейт повністю зосередилась на дитині, Вільям жартома сказав координаторам: "Можете витягти звідси мою дружину, перш ніж вона стане задумливою?".

Ймовірно, герцог Кембриджський мав на увазі, що його дружина знову заговорить про поповнення сім'ї.

Згодом у Мережі пожартували про те, що, скоріше за все, Кейт Міддлтон хоче четверту дитину, але онук Єлизавети ІІ проти.

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До слова, герцогиня Кембриджська і сама неодноразово жартома говорила про занепокоєння чоловіка через те, що вона багато часу приділяє маленьким дітям, адже це посилює її бажання завести ще одного спадкоємця.

Після зустрічі королівська сім'я поділилась у соцмережі зворушливим фото з дітьми. Фоловери одразу ж почали припускати, що це натяк на можливе поповнення у герцогів.

Вільям, ти зараз у великій біді.

У Кейт буде четверта дитина.

Хтось дуже хоче четвертого малюка.

Кейт: Дитина. Вільям: …..

Скріншот Instagram

Зазначимо, що Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують трьох дітей – восьмирічного Джорджа, семирічну Шарлоту та чотирирічного Луї. Ця сім'я зараз вважається найулюбленішою у британців.

До речі, нещодавно поширились чутки про те, що Кейт Міддлтон та принц Вільям відмовлятимуться від усіх королівських титулів.