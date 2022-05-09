Бунт у королівській родині: Кейт Міддлтон та принц Вільям вирішили відмовитися від усіх титулів

Такого ніхто не очікував! Герцогиня та герцог Кембриджські планують влаштувати цілу революцію у Букінгемському палаці

У королівській родині Великої Британії намічаються нові потрясіння / Фото: Getty Images

Онуки не припиняють шокувати Єлизавету ІІ своїми витівками. Свого часу у 2020 році принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл склали королівські обов'язки та переїхали жити у США. Тепер же принц Гаррі і Кейт Міддлтон задумали кардинальні зміни у своєму королівському житті.

Онук британської королеви та його дружина планують відмовитися від своїх королівських титулів. Таким чином Вільям та Кейт хочуть "осучаснити монархію", щоб змінити думку суспільства про неї. Про це повідомляє The Mirror, посилаючись на джерела, наближенні до Палацу.

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За словами інсайдера, герцоги Кембриджські вирішують зробити революцію у Букінгемському палаці. Тобто вони мають на меті цілий ребрендинг. Ба більше, повідомляють, що подружжя хоче, аби їх знали та називали просто – Вілл та Кейт.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Окрім того, пара хоче уникати поклонів та реверансів на публіці у спробі дистанціюватися від "важливих традицій" монархії. Це означає, що гостям не потрібно було б більше робити такі величні привітання.

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Вони хочуть відмовитися від поклонів та реверансів на публіці, бути більш доступними, менш формальними та менш нав'язливими, розірвати зв'язки з багатьма традиціями і зосередитися на сучасній монархії, – зазначило джерело The Mirror.

Поштовхом до такого рішення став нібито нещодавній тур герцогів країнами Карибського басейну. Тоді жителі Ямайки вимагали у королівської родини негайно матеріально компенсувати століття рабства. А більшість багатств Букінгемського палацу, за словами мешканців Карибів, це результати важкої праці рабів протягом століть.

Таким чином Кейт Міддлтон та принц Вільям планують стати ще більш ближчими до суспільства і змінити думки про усталені королівські традиції.

Зазначимо, що Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують трьох дітей – Джорджа, Шарлоту, якій виповнилось сім років,та Луї. Ця сім'я зараз вважається найулюбленішою у британців.

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Герцоги Кембриджські з дітьми / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям активно підтримуюють Україну. Раніше герцоги Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, який займається збиранням матеріальної допомоги Україні.

Згодом вони особисто поспілкувалися з волонтерами, щоб дізнатися, яка допомога потрібна Україні.