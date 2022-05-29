Меган Маркл хоче помиритися з батьком після його інсульту

Герцогиня Сассекська вирішила припинити сварки зі своїм батьком і після чотирьох років розбіжностей все ж таки зробила крок до примирення

Меган Маркл хоче налагодити спілкування з батьком / Фото: Getty Images

Відносини Меган Маркл із батьком було складно назвати дружніми, адже за чотирирічний конфлікт вони висловили на адресу один одного чимало звинувачень. Але, схоже, все змінив нещодавній інсульт Томаса Маркла змусив Меган переглянути стосунки із сім'єю.

Після того, як герцогиня дізналася, що батько тяжко хворий, вона вирішила самостійно зробити крок до примирення, пише Mirror. Проте, за словами інсайдерів, Меган дуже стурбована тим, що після примирення з батьком їй доведеться налагоджувати зв'язок і зі своїми зведеними братом Томасом-молодшим та сестрою Самантою, яка звинуватила герцогиню у хворобі батька.

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Саме тому Меган шукає можливості поспілкуватися з татом без посередників та поспілкуватися наодинці.

Меган не може зв'язатися зі своїми зведеними братом і сестрою, бо вважає, що вони мають свої плани. Якщо їй пощастить зв'язатися з батьком, вона хотіла б, щоб це було абсолютно конфіденційно. Це не буде пов'язано з Netflix, не буде жодних фотографій і не повинно бути жодних наведень папараці, – повідомило джерело.

Крім того, є ймовірність, що якщо стан отця Меган різко погіршиться, вона може пропустити відзначення Платинового ювілею правління королеви в Лондоні.

Нагадаємо, минулого року старший брат герцоги Сасекської Томас-молодший публічно вибачився перед нею та принцом Гаррі.