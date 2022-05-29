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Меган Маркл хочет помириться с отцом после его инсульта

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 мая, 11:15
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Герцогиня Сассекская решила прекратить ссоры со своим отцом и после четырех лет разногласий все же сделала шаг к примирению
Меган Маркл хочет наладить общение с отцом
Меган Маркл хочет наладить общение с отцом / Фото: Getty Images

Отношения Меган Маркл с отцом было сложно назвать дружескими, ведь за время четырехлетнего конфликта они высказали в адрес друг друга немало обвинений. Но, похоже, все изменил недавний инсульт Томаса Маркла заставил Меган пересмотреть отношения с семьей.

После того, как герцогиня узнала, что отец тяжело болен, она решила самостоятельно сделать шаг к примирению, сообщает Mirror. Однако, по словам инсайдеров, Меган очень обеспокоена тем, что после примирения с отцом ей придется налаживать связь и со своими сводными братом Томасом-младшим и сестрой Самантой, которая обвинила герцогиню в болезни отца.

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Именно поэтому Меган ищет возможности пообщаться с папой без посредников и пообщаться наедине.

Меган не может связаться со своими сводными братом и сестрой, потому что считает, что у них есть свои планы. Если ей удастся связаться с отцом, она хотела бы, чтобы это было абсолютно конфиденциально. Это не будет связано с Netflix , не будет никаких фотографий и не должно быть никаких наводок папарацци, – сообщил источник.

Кроме того, есть вероятность, что если состояние отца Меган резко ухудшиться, она может пропустить празднование Платинового юбилея правления королевы в Лондоне.

Напомним, в прошлом году старший брат герцоги Сассекской Томас-младший публично извинился перед ней и принцем Гарри.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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