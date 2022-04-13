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Меган Маркл і Принц Гаррі не поспішають повертатися до Великої Британії через доньку

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 20:29
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Розбіжностей у королівській сім'ї менше не стає. Стала відома ще одна причина, через яку герцоги Сассекські не поспішають повертатися до Великої Британії
Герцоги Сассекські не поспішають хрестити дочку у Великій Британії
Герцоги Сассекські не поспішають хрестити дочку у Великій Британії

Всім відомо, що взаємини принца Гаррі та Меган Маркс з королівською сім'єю дуже натягнуті після того, як пара відмовилася від своєї ролі в монаршій династії. Нещодавно навіть батько Маркл розкритикував поведінку Сассексів стосовно Єлизавети II.

Всі спірні моменти і нюанси королівська сім'я намагається не афішувати, але деякі подробиці все ж таки вдається дізнатися.

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Так, королівський експерт Ніл Шон у своєму YouTube-каналі розповів про ще один "камінь спотикання" між Сассексами та королевою, повідомляє Express.UK. Вся справа в молодшій дочці Меган і Гаррі Лілібет, а точніше у її хрестинах.

Лілібет Діана з'явилася світ у червні 2021 року і досі не пройшла обряд хрещення. Єлизавета II дуже сподівається на те, що хлопця похрестять у Великій Британії, у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Проте герцоги досі не прийняли остаточного рішення щодо церемонії та місця її проведення.

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Основним каменем спотикання, як мені сказав надійний інсайдер, є суперечки королівської сім'ї щодо хрещення. Проблема була б вирішена, якби Лілібет Діану охрестили у Великій Британії, – розповів Ніл Шон.

У цей час Меган Маркл продовжує відмовляти від своїх обов'язків. Герцогиня припинила королівський патронаж над притулком Mayhew для тварин.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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