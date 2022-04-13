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Меган Маркл и Принц Гарри не спешат возвращаться в Великобританию из-за дочери

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 20:29
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Разногласий в королевской семье меньше не становится. Стала известна еще одна причина, по которой герцоги Сассекские не спешат возвращаться в Великобританию
Герцоги Сассекские не спешат крестить дочь в Великобритании
Герцоги Сассекские не спешат крестить дочь в Великобритании

Всем известно, то отношения принца Гарри и Меган Маркс с королевской семьей весьма натянуты после того, как пара отказалась от своей роли в монаршей династии. Недавно даже отец Маркл раскритиковал поведение Сассексов по отношению к Елизавете II.

Все спорные моменты и нюансы королевская семья старается не афишировать, но кое-какие подробности все же удается узнать.

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Так, королевский эксперт Нил Шон в своем YouTube-канале рассказал об еще одном "камне преткновения" между Сессексами и королевой, пишет Express.UK. Все дело в младшей дочери Меган и Гарри Лилибет, а точнее в ее крестинах.

Лилибет Диана появилась на свет в июне 2021 года и до сих пор не прошла обряд крещения. Елизавета II очень надеется на то, что малышку покрестят в Великобритании, в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Однако герцоги до сих пор не приняли окончательного решения на счет церемонии и места ее проведения.

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Основным камнем преткновения, как мне сказал надежный инсайдер, являются споры королевской семьи по поводу крещения. Проблема была бы решена, если бы Лилибет Диану покрестили в Великобритании, – рассказал Нил Шон.

В это же время Меган Маркл продолжает отказываться от своих обязанностей. Герцогиня прекратила королевский патронаж над приютом Mayhew для животных.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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