Рідкісне фото: палац опублікував знімок 51-річної Єлизавети II під час святкового параду

У цьому віці Її Величність відзначила 25-річний ювілей на троні

Єлизавета II у 1977 році / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Букінгемський палац продовжує ділитися знімками британської королеви на честь платинового ювілею її правління. Раніше ми бачили молоду Єлизавету II у компанії Шарля де Голля .

Цього разу в офіційному Instagram-акаунті опублікована світлина, на якій Єлизавета II знята під час прогулянки Едінбургом у рамках святкування свого Срібного ювілею.

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Її Величність для святкового виходу одягла зелене пальто трохи нижче колін і берет в тон.

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Щоб відзначити ювілей, королева та її чоловік герцог Единбурзький відвідали загалом 36 графств. На честь святкування її 25-річного правління було організовано вуличні вечірки та ходи у кожному великому місті Сполученого Королівства.

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