Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся і корабель

Дантес - ворог РФ

Концерт ONUKA

Кері і песик

Поцілунки Лопес

Звернення Рішара
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Рідкісне фото: палац опублікував знімок 51-річної Єлизавети II під час святкового параду

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 квітня, 17:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У цьому віці Її Величність відзначила 25-річний ювілей на троні
Єлизавета II у 1977 році
Єлизавета II у 1977 році / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Букінгемський палац продовжує ділитися знімками британської королеви на честь платинового ювілею її правління. Раніше ми бачили молоду Єлизавету II у компанії Шарля де Голля .

Цього разу в офіційному Instagram-акаунті опублікована світлина, на якій Єлизавета II знята під час прогулянки Едінбургом у рамках святкування свого Срібного ювілею.

Реклама

Її Величність для святкового виходу одягла зелене пальто трохи нижче колін і берет в тон.

Реклама


Щоб відзначити ювілей, королева та її чоловік герцог Единбурзький відвідали загалом 36 графств. На честь святкування її 25-річного правління було організовано вуличні вечірки та ходи у кожному великому місті Сполученого Королівства.

Читайте у матеріалі, як змінилася британська королева за 70 років правління.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти