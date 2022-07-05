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Втомилася від драми: Королева Єлизавета пожаліла Меган Маркл та принца Вільяма

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 липня, 08:26
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Її Величність пішла на зустріч герцогу та герцогині Сассекській і запропонувала мир. Що вирішила Єлизавета II – читайте у матеріалі
Королева Єлизавета зробила крок назустріч принцу Гаррі та Меган Маркл
Королева Єлизавета зробила крок назустріч принцу Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета, яка нещодавно передала частину своїх обов'язків принцу Чарльзу, втомлюється як від королівських справ. Її Величності надто набридли скандали навколо принца Гаррі та Меган Маркл.

Чутки про те, що герцогиня Сассекська дуже вимоглива до персоналу давно вийшли за межі Букінгемського палацу. Подейкують, що дружина принца Гаррі виганяла помічників і принижувала співробітників.

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Меган не раз заявляла, що всі звинувачення на її адресу хибні. Тож у королівському палаці розпочалося розслідування. Колишні та нинішні співробітники конфіденційно розповіли про роботу з герцогинею.

Співробітники Букінгемського палацу скаржилися на Меган Маркл
Співробітники Букінгемського палацу скаржилися на Меган Маркл / Фото: Getty Images

У березні 2021 року, коли почалося розслідування, було вирішено, що звіт щодо них увійде до переліку однорічних перелік звітів.

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Однак тепер результати зробленої роботи залишаться таємницею. Таке рішення ухвалила Її Величність. Як розповіло джерело виданню Express, вона втомилася від постійних скандалів та пліток навколо сім'ї принца Гаррі та Меган Маркл.

Королева вважає, що навколо Сассексів було достатньо драми, І вона хоче підвести межу, – заявив інсайдер.

Герцог та герцогиня Сасекські
Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Getty Images

Королівські експерти повідомляють, що вчинок королеви став знаком примирення з боку її величності. А також знайомий принцові Гаррі, який збирається видати свої мемуари. Королева сподівається, що в них він омине особисті подробиці з життя палацу.

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Раніше стало відомо, що Меган Маркл планує посунути Джо Байдена з президентського крісла.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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