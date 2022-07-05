Устала от драмы: Королева Елизавета пожалела Меган Маркл и принца Уильяма

Ее Величество пошла на встречу герцогу и герцогине Сассекским и предложила мир. Что решила Елизавета II – читайте в материале

Королева Елизавета сделала шаг навстречу принцу Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Королева Елизавета, которая недавно передала часть своих обязанностей принцу Чарльзу, устает не только от королевских дел. Ее Величеству порядком надоели скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл.

Слухи о том, что герцогиня Сассекская через чур требовательна к персоналу давно вышли за пределы Букингемского дворца. Поговаривают, что супруга принца Гарри выгоняла помощников и унижала сотрудников.

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Меган не раз заявляла, что все обвинения в ее адрес ложные. Поэтому в королевском дворце началось расследование. Бывшие и нынешние сотрудники конфиденциально рассказали о работе с герцогиней.

Сотрудники Букингемского дворца жаловались на Меган Маркл / Фото: Getty Images

В марта 2021 года, когда началось расследование, было решено, что отчет по ним войдет в перечень годовалые перечень отчетов.

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Однако теперь результаты проделанной работы останутся в тайне. Такое решение приняла Ее Величество. Как рассказал источник изданию Express, она устала от постоянных скандалов и сплетен вокруг семьи принца Гарри и Меган Маркл.

Королева считает, что вокруг Сассексов было достаточно драмы, и она хочет подвести черту, – заявил инсайдер.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Getty Images

Королевские эксперты сообщают, что поступок королевы стал знаком примирения со стороны Ее Величества. А также знаком для принца Гарри, который собирается издать свои мемуары. Королева надеется, что в них он обойдет стороной личные подробности из жизни дворца.

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Ранее стало известно, что Меган Маркл планирует сдвинуть Джо Байдена с президентского кресла.