Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Унікальні артисти з усього світу: чому варто дивитися шоу Ігри талантів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 15:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У суботу, 26 лютого, о 21.00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра грандіозного шоу "Ігри талантів"
Шоу «Ігри талантів» зібрало найталановитіших людей з усього світу
Шоу «Ігри талантів» зібрало найталановитіших людей з усього світу / Фото: пресслужба

Звичайні українці змагатимуться за грошовий приз у розмірі 150 тисяч гривень. Для перемоги їм потрібно розгадати найрізноманітніші таланти виконавців, яких за перший сезон проєкту буде понад 130.

Для того щоб знайти таку кількість талановитих артистів, готових до виступу на сцені, продюсерам шоу довелося вийти за межі України та шукати унікальних виконавців у всьому світі. Чим же вражатимуть зірки світового рівня?

Реклама

Для зйомок розважального шоу "Ігри талантів" продюсери каналу Україна переглянули тисячі заявок виконавців, адже головне завдання кожного випуску – заплутати та вразити гравців й ускладнити процес відгадування. Так, було відібрано 132 унікальних артистів не лише з України, а й з Франції, Іспанії, Італії, Америки, Монголії, Ізраїлю, Британії, Німеччини та Канарських островів.

Вже 17 років я виступаю на різних майданчиках світу разом із "Цирком дю Солей" і самостійно, як сьогодні. Вже встигла відвідати понад 50 країн, проте це шоу вразило мене особливо! Тут працює така добродушна та професійна команда, яка допомогла мені повноцінно підготуватися до виступу, зробити все на найвищому рівні, а це дуже важливо! – розповіла учасниця шоу "Ігри талантів" Улзіїбуян Мерген, яка народилася в Монголії, а зараз вважає себе людиною світу.

Ігри талантів
Ігри талантів / Фото: пресслужба

А ось 24-річний виконавець із Франції Олександр Вільямін уперше виступив за межами своєї країни. Подорож в Україну стала для молодого артиста справжнім подарунком долі й він вирішив скористатися ним на всі 100%.

Реклама

Свій талант я розвиваю вже 10 років і сьогодні це моє головне хобі, якому приділяю максимальну кількість часу. Минулого року я виступив у проєкті "Франція має талант" і мене помітили навіть в Україні, чому я небачено радий! Я знаю, що у вашій країні зараз непрості часи, але жодного страху через це у мене не виникало! Щобільше я прилетів зі своєю подругою на кілька днів раніше і ми чудово провели час – ходили в музеї та на шопінг, – поділився виконавець із Франції

Однак були випадки, коли продюсерам шоу довелося неабияк понервувати, зустрічаючи артистів та їхній реквізит. Так, наприклад, талановитий циркач із Білорусі був змушений пройти спеціальний контроль на кордоні через перевезення "сценічної зброї" – приладдя, яке не становить жодної загрози.

Ігри талантів
Ігри талантів / Фото: прес-служба

А приліт зірки Берлінської опери був під загрозою через скасовані рейси. Але найбільшою складністю та гордістю творців стане поява ізраїльтянина, участь якого до останнього була під питанням через особливості перетину кордонів та втрачений під час перельоту багаж, де перевозили унікальний реквізит для номера.

Реклама

За ніч художнику-постановнику шоу довелося зробити точну копію цього реквізиту, щоб артист зміг вийти на сцену.

Через карантин багато країн досі не відкрили своїх кордонів, сполучення між деякими державами теж проблематичне і ще загострилося через політичну ситуацію в Україні. Але ми пишаємося тим, що знімальний процес продовжується, а ми вже встигли заявити чимало талантів з усього світу. На жаль, було кілька прикрих випадків, коли артисти відмовлялися від участі через можливу військову загрозу, – розповів директор департаменту розважальних програм каналу "Україна" Анатолій Сябро.

Ігри талантів
Ігри талантів / Фото: пресслужба

Таким чином, перед учасниками проєкту з'являться виконавці, які продемонструють чимало унікальних і навіть маловідомих талантів. Гравці разом із зірковими наставниками, керуючись логікою та інтуїцією, повинні зрозуміти, хто перед ними: акробат чи повітряний гімнаст, танцівник східних танців чи виконавець танури, лезожер чи мечоносець, бітбоксер чи скрипаль-віртуоз, товстошкіра людина чи балансувальник.

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте почуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт за форматом Game of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу, 26 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Раніше ми розповідали, що Віра Брежнєва та MONATIK перевірять свою інтуїцію на шоу "Ігри талантів"

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти