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17-річна донька Костянтина Меладзе взяла участь у шоу "Голос країни". Чи бути їй співачкою? (голосування)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 19:04
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Лія Меладзе заспівала на популярному музичному шоу відому пісню Леонарда Коена – Hallelujah
Лія Меладзе прийшла на 12 сезон "Голос країни".
Лія Меладзе прийшла на 12 сезон "Голос країни". / Фото: instagram.com/meladzemusic, meladzeliya

Дочка знаменитого продюсера Костянтина Меладзе, яку влітку 2021 року екстрено госпіталізували, вирішила продемонструвати свої музичні здібності у 12 сезоні проєкту "Голос країни". Відомо, що дівчина з'явилась на "сліпих прослуховуваннях.

Лія заспівала легендарну композицію Леонарда Коено – Hallelujah. Відео-анонс з виступу дівчини з'явився на YouTube. Чи змогла Меладзе підкорити своїм вокалом тренерів і розвернути крісла наставників – стане відомо в одному з ефірів шоу.

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Лія Меладзе зізналася, що з дитинства мріяла потрапити на проєкт. За її словами, кожен рік вона хотіла прийти на "сліпі прослуховування", але її перфекціонізм не давав їй цього зробити. Вона дуже багато часу працювала, щоб показати себе зараз, повідомляє "ТСН".

Мій батько задовго до моєї заявки знав, що я хочу спробувати себе на цьому шоу, і навіть дав мені пораду бути самою собою, – сказала донька Меладзе.

У коментрах під відео у YouTube користувачі оцінили голос Лії та зазначили, що її вокальні дані – чудові:

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  • Вау, топ.
  • Ооо, Лія Меладзе. Чекаємо, чекаємо.
Скріншот YouTube

Прослухавши, як співає донька Костянтина Меладзе, ми пропонуємо вам оцінити голос дівчини:

Коротко про Лію Меладзе

Нагадаємо, с першою дружиною Яною Сум Костянтин Меладзе прожив в шлюбі 19 років. За цей час у пари народилося троє дітей: старша дочка Аліса з'явилася на світ у 2000 році, Лія – в 2004-му, а син Валерій, який народився з діагнозом аутизму, – в 2005-му.

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Лія навчалася у школі в Великій Британії, а зараз планує вступати в музичний університет, розташований у США, на саундпродюсера.

Раніше дівчина створила гурт FAR FOR, де була також солісткою.

Нагадаємо, зірковими тренерами вокального талант-шоу стали Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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