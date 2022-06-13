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Анна Богдан не може викинути з голови Холостяка Михайла Заливака: "В душі боляче та сумно"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 червня, 14:31
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Здавалось, все йшло до весілля, аж раптом зіркова парочка, яка зародилась на проєкті "Холостяк", оголосила про розставання
Анна Богдан після розставання з Михайлом Заливако показала їхні спільні фото
Анна Богдан після розставання з Михайлом Заливако показала їхні спільні фото / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Вчора переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан офіційно повідомила про те, що у них із харківським бізнесменом Михайлом Заливаком все закінчено. Така новина спричинила справжній фурор у Мережі. Адже цю парочку завжди вважали гармонійною та щасливою.

Ба більше, закохані неодноразово говорили про свої плани на спільне майбутнє і навіть репетирували весільний танець! Що підштовхнуло Анну та Михайла на такий крок – невідомо.

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Поки Заливако не коментує розставання, Богдан уточнила, що це рішення особисто для неї було важким, але остаточним.

Після звістки про розставання Анна вирішила опублікувати в Instastories спільні фото з уже колишнім бойфрендом. Дівчина зізналася, що досі не може повірити, що вони більше не пара.

Скриншот Instastories

Переглядаю наші спільні фото. Самій складно повірити, що наша історія закінчилася і що в ній немає щасливого кінця. В душі боляче та сумно, – написала Анна Богдан.

Скриншот Instastories

Дівчину засипають питаннями про розставання у директі. Проте вона зізналась, що наразі не готова відповідати. Як зауважила Анна, потрібен час.

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Скриншот Instastories

Ексзакохані не називають справжніх причин їхнього розставання. Але фанати-розслідувачі взялись за справу. Вони припустили, що ці стосунки просто були прописані у сценарії і ніякого кохання не було.

  • Час контракту закінчився, і все.
  • Відразу було ясно, що вся історія кохання – піар і вигадка. Просто щоб підвищити свою популярність. Ви перегравали, удаючи закоханих.
  • Пропіарилась і пішла хвостом вилять далі.
Скриншот Instagram

Love Story Богдан та Заливака

Серйозні стосунки між Михайлом та Анною зав'язалися на проєкті "Холостяк". Одразу після реаліті пара стала жити разом. Заради щасливого спільного майбутнього Заливако навіть залишив у Харкові свій бізнес та переїхав до Києва.

/ Фото: instagram.com/hannastorozhuk

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Парочка часто ділилася спільними фото у соціальних мережах, а також з'являлася на різних телешоу. Разом вони були понад рік.

Нагадаємо, майже рік тому фанатів шокувала Ксенія Мішина, яка також розійшлась із переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом. Пара досі не назвала причини, але акторка натякала на токсичність.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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