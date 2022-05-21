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Дочка Сніжани Єгорової із сім'єю поїхала до США: "Будемо тут будувати наше життя від самого початку"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 травня, 18:00
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Донька путіністки Сніжани Єгорової, Стася Ровінська, поїхала жити за кордон. Разом зі своїм чоловіком та дітьми телеведуча влаштувалася в Нью-Йорку
Стася Ровінська поїхала жити у США
Стася Ровінська поїхала жити у США

Телеведуча Стася Ровінська, на відміну від своєї матері-рашистки, продовжує підтримувати свою рідну країну Україну. Разом зі своєю родиною перший час ведуча намагалася влаштуватися в Європі .

Але, схоже, що життя там не принесло Ровінській бажаного і заради своїх дітей вони разом із чоловіком вирішили відлетіти до США. В Instagram телеведуча розповіла, що зараз вони перебувають у Нью-Йорку.

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У мирний час ми б ніколи не наважились це зробити, та доля привела нас у це місто…Для чого, це ще доведеться з‘ясувати, але найближчі декілька років ми будемо тут будувати наше життя з самого початку, залишивши в у Києві своіх близьких, друзів, будинок, автівки, улюблені роботи, комфортне життя…, – розповіла Ровінська.

Проте, як запевнила телеведуча, сім'я не планує залишатися в Америці назавжди, і це лише тимчасовий переїзд, а не імміграція. З Нью-Йорка Стася та її чоловік хочуть продовжувати допомагати українській армії всіма можливими силами.

Крім того, донька Сніжани Єгорової звернулася до тих, хто критикує їхній від'їзд.

Нам було б набагато легше повернутись до Києва, де у нас власний будинок, робота, гроші і налагоджене усе. Ми приїхали в Америку без нічого, ані збережень, ані плану, лише ми. Діти підуть до школи і це мене радує. Ми у чужій країні, ніхто нас тут не чекає. Ми намагаємось просто зробити дитинство наших дітей трохи спокійнішим. Ми не маємо коштів тримати наше життя на паузі у Європі, – сказала Ровінська.

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Раніше стало відомо, що Єгорова, Марченка та ще 11 медійників внесено до реєстру держзрадників .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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