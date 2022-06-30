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DZIDZIO розповів, чи атакують рашисти його маму в Португалії: "Вона б'є дуже сильно"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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30 червня, 11:34
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Після початку повномасштабної війни злобні росіяни часто нападають на українців за кордоном. Чи потрапляла у таку ситуацію Галина Янівна – "Сьогодні" розкаже
DZIDZIO розповів про маму в Португалії
DZIDZIO розповів про маму в Португалії / Фото: Колаж: Сьогодні

Мама DZIDZIO вже тривалий час живе в Португалії і зараз також залишається там. Михайло Хома розповідав, що Галина Янівна, як і багато українців за кордоном, відчуває докори сумління за те, що не може бути поряд зі своїми рідними на Батьківщині. Тому вона намагається спрямувати всі сили на допомогу українським переселенцям за кордоном.

Під час війни чимало українців за кордоном стикнулись зі звірством рашистів. Були випадки, коли росіяни накидались на наших громадян за гасло "Слава Україні!", синьо-жовті кольори на одязі тощо. Михайло Хома поділився у програмі "Ранок з Україною", чи потрапляла у таку неприємну ситуації його мама у Португалії.

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Артист з мамою Галиною Янівною
Артист з мамою Галиною Янівною / Фото: instagram.com/dzidzio

Я переживаю, щоб моя мама з ними не стикнулась, бо це буде біда велика. Це буде гірше, ніж атомна війна. Мама може трьох взяти під пахву, четверо підняти в повітря. Мама настільки бойова духом і її всі там (у Португалії, – Ред.) дуже люблять та поважають. Вона завжди з синьо-жовтим прапором і кулак у неї міцний. Якщо йде мова про Україні – то вона б'є дуже сильно, – жартома відповів артист.

Також співак розповів, що його сестра з племінницею Вікторією виїхали до мами у Португалію. Однак невдовзі Михайло Хома закликав їх повертатись назад, так як Вікторії потрібно було закінчувати 11-й клас.

Михайло Хома з племінницею
Михайло Хома з племінницею / Фото: instagram.com/dzidzio

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Ми мали серйозну розмову, я наполіг повертатись до України (сестру з племінницею, – Ред.), закінчувати школу, вступати. Я думаю, що ніяких процесів не треба переривати. В умових війни ми маємо вчитись, розвиватись і ставати сильнішими, – висловився співак.

Також DZIDZIO пояснив, що за кордоном, у тому числі в Португалії, більше переживають за війну, ніж в Україні. За словами артиста, ми страх вже пережили.

За кордоном все набагто страшніше, ніж тут. Ми вже в принципі страх пережили. Нам не страшно, бо ми люди волелюбні. За кордоном мама, українці, португальці більше переживають. А я коли звоню і кажу: "Не треба переживати. Діяти треба", – додав співак.

Як зазначив Михайло, португальцям треба пояснити, що війна в Україні так само може стосуватись і їх і якщо зараз не перемогти зло спільними зусиллями, то воно може перекинутись на них.

Зазначимо, сам Михайло Хома зараз зайнятий у волонтерських проєктах для допомоги українцям. Також він виступає для наших воїнів. А нещодавно DZIDZIO разом з іншими українськими зірками виконав патріотичний хіт "Ми з України", який очолив тренди YouTube. Незабаром артист планує вирушити у Європу з п'ятьма концертами, аби зібрати кошти на машини для захисників.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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