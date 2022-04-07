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Олена Кравець розповіла, як підтримує Володимира Зеленського під час війни

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 20:36
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Для Олени Кравець президент України Володимир Зеленський, як і раніше, залишається другом, з яким вона намагається підтримувати зв'язок, особливо під час війни

Для всіх учасників "Кварталу 95" Володимир Зеленський не лише глава держави, а й друг. Так, свій зв'язок із президентом підтримує гуморист Євген Кошовий, а також актриса Олена Кравець

За лаштунками благодійного концерту "Доброго вечора, ми з України" Кравець розповіла "Зірковому шляху", як зараз спілкується із Зеленським.

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Так, він для мене президент. Але він людина, дуже близька мені. І я, звичайно, його підтримувала. Він дуже коротко відповідає, але я так вдячна йому за ці відповіді. І я намагаюся надсилати йому різні меми. Ну, тобто трошки гумору, – поділилася актриса.

Олена зізналася, що дуже пишається своїм другом та його сім'єю, а також упевнена, що лідер України зможе впоратися з усіма труднощами.

Я не можу сказати, що я від нього такого не очікувала, такого духу. Тому що я його знаю. І я знаю, як він зустрічав будь-які кризи у житті компанії, просто у житті. Я його знаю. Ну інакше не могло бути. І я пишаюся ним, неймовірно пишаюся і ним, і Оленою, і всією сім’єю, – розповіла Кравець.

Раніше Олена Кравець зі сльозами на очах звернулася до російських гумористів із КВК.

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Марія Коробова
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