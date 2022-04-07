Елена Кравец рассказала, как поддерживает Владимира Зеленского во время войны

Для Елены Кравец президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему остается другом, с которым она старается поддерживать связь, особенно во время войны

Для всех участников "Квартала 95" Владимир Зеленский не только глава государства, но и друг. Так, свою связь с президентом поддерживает юморист Евгений Кошевой, а также актриса Елена Кравец.

За кулисами благотворительного концерта "Доброго вечора, ми з України" Кравец рассказала "Зірковому шляху", как сейчас общается с Зеленским.

Реклама

Да, он для меня президент. Но он человек, очень близкий мне. И я, конечно, его поддерживала. Он очень коротко отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. И я стараюсь присылать ему разные мемы. Ну есть немножко юмора, – поделилась актриса.

Елена призналась, что очень гордится своим другом и его семьей, а также уверена, что лидер Украины сможет справиться со всеми трудностями.