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Елена Кравец рассказала, как поддерживает Владимира Зеленского во время войны

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 апреля, 20:36
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Для Елены Кравец президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему остается другом, с которым она старается поддерживать связь, особенно во время войны

Для всех участников "Квартала 95" Владимир Зеленский не только глава государства, но и друг. Так, свою связь с президентом поддерживает юморист Евгений Кошевой, а также актриса Елена Кравец.

За кулисами благотворительного концерта "Доброго вечора, ми з України" Кравец рассказала "Зірковому шляху", как сейчас общается с Зеленским.

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Да, он для меня президент. Но он человек, очень близкий мне. И я, конечно, его поддерживала. Он очень коротко отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. И я стараюсь присылать ему разные мемы. Ну есть немножко юмора, – поделилась актриса.

Елена призналась, что очень гордится своим другом и его семьей, а также уверена, что лидер Украины сможет справиться со всеми трудностями.

Я не могу сказать, что я от него такого не ожидала, такого духа. Потому что я знаю его. И я знаю, как он встречал какие-либо кризисы в жизни компании, просто в жизни. Я его знаю. Ну, иначе не могло быть. И я горжусь им, невероятно горжусь и им, и Еленой, и всей семьей, – рассказала Кравец.

Мария Коробова
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