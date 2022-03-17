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Євген Кошовий: Переписуємося з президентом майже кожен день

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17 березня, 13:42
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Зірка "Кварталу 95" та найкращий друг президента України дав інтерв'ю у цей непростий час. Не пропустіть подробиці!
Євген Кошовой дав інтерв'ю
Євген Кошовой дав інтерв'ю / Фото: открытые источники

Гуморист та шоумен Євген Кошовий дав відверте інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому йшлося про наші нові реалії – Україна відбиває атаки Росії ось уже 22-й день .

За словами Євгена Кошового, він до останнього не вірив, що буде війна і навіть у цьому переконував дружину. І тієї першої ночі, коли РФ напала на Україну, після перших вибухів він усвідомив все жахіття того, що відбувається.

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Зараз Кошовий активно допомагає як волонтер хлопцям з тероборони, але вважає за краще не афішувати цю діяльність. У цьому йому допомагає навіть старша дочка Варя. Це і їжа, і теплий флісовий одяг – щось шиють самі, щось докуповують. Нещодавно, до речі, відправили теплий одяг до Житомира Ігорю Воєвуцькому та інших хлопців, які захищають наші землі від орків.

Євген Кошовий з донькою Варею

Я просто питаю, що комусь потрібно. Шукаємо по різних куточках, магазинах, по заправках.

Слава Дьомін також запитав, чи знав Кошовий про війну завчасно.

Ні. Я до останнього Ксені говорив: "Та ні, не буде нічого, ти що, 21-е століття, яка може бути війна, про що ми говоримо".

Про те, як часто за ці 3 тижні вони спілкувалися з Володимиром Зеленським, Євген відповів так:

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Ми листуємося майже щодня. Я ж виходжу в магазин, люди звертаються та просять: "Передайте, будь ласка, привіт, щоб він тримався, ми за нього". Я просто передаю йому думки наших співгромадян. Йому пишу, він у відповідь пише.

Також Кошовий розповів, чому не йде на фронт.

Я думаю, що від мене на передовій буде дуже мало користі, якщо мене завалять у перші ж секунди війни. Тому що немає навичок тактичного бою, так можна стріляти, але навичок ведення тактичного бою немає. Якщо якийсь снайпер зніме в першу секунду, чим я допоможу країні. А тут, я гадаю, від нас багато користі в тилу.

Дивіться інтерв'ю Євгена Кошового для "Слава+" далі.

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Також не пропустіть інтерв'ю Євгена Синельникова "Славі+", де він розповідає про окупацію та свій порятунок.

До речі, зараз також обговорюють, як Ірина Федишин дала сильного "ляпаса" Ані Лорак.

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