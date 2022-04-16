Це варто почути: Леся Нікітюк заспівала про затонулий крейсер "Москва"

Популярна українська телеведуча представила новий хіт

Леся Нікітюк заспівала пісню про "російський військовий корабель" / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, Скріншот з YouTube

З першого дня війни Леся Нікітюк встигає займатися не лише волонтерською діяльністю, а й знаходить час на творчість, щоб підняти українцям настрій у цей непростий для країни час.

Леді Ле потролила російський військовий корабель, який пішов у правильному напрямку. Телеведуча записала нову версію пісні "Оставайся, мальчик, с нами", співаючи про затонулий кресейра "Москва".

Реклама

У коментарях шанувальники вже оцінили нову версію радянської пісні та подякували телеведучій за гумор.

Лесю, ви богиня! І у мирний час і в неспокійне, даруйте нам посмішки

Леся, ти чарівна!! Тобі треба співати! Респект!

Лесю, ваші пісні – окремий вид мистецтва! Що слова, що відео пробирають до душі

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк представила пісню про російську пропаганду.

Реклама

Раніше Леся Нікітюк зізналася, як ставиться до колишньої колеги Регіни Тодоренко , яка ігнорує війну в Україні