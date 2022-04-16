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Это стоит послушать: Леся Никитюк спела о затонувшем крейсере "Москва"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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16 апреля, 19:12
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Популярная украинская телеведущая представила новый хит
Леся Никитюк спела песню про "русский военный корабль"
Леся Никитюк спела песню про "русский военный корабль" / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, Скриншот из YouTube

С первого дня войны Леся Никитюк успевает заниматься не только волонтерской деятельностью, но и находит время на творчество, чтобы поднять украинцам настроение в это непростое для страны время.

Леди Ле потроллила русский военный корабль, который пошел в правильном направлении. Телеведущая записала новую версию песни "Оставайся, мальчик, с нами", спев о затонувшем кресейре "Москва".

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В комментариях поклонники уже оценили новую версию советской песни и поблагодарили телеведущую за юмор.

  • Леся, вы богиня! И в мирное время и в неспокойное, дарите нам улыбки
  • Леся, ты обворожительна!! Тебе нужно петь! Респект!
  • Леся, ваши песни – отдельный вид искусства! Что слова, что видео пробирают до души
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

Напомним, недавно Леся Никитюк представила песню о российской пропаганде.

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Ранее Леся Никитюк призналась, как относится к бывшей коллеге Регине Тодоренко, которая игнорирует войну в Украине.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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