Help Mariupol! Help Azovstal! Ігор Кондратюк пояснив, чи порушив Kalush Orchestra правила Євробачення

Під час фінального виступу на пісенному конкурсі гурт зі сцени попросив допомогти врятувати Маріуполь. Одразу ж після цього у багатьох виникло запитання, чи порушив колектив правила "Євробачення"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Так, це сталось – гурт Kalush Orchestra сказав: "Help Mariupol! Help Azovstal!" на сцені головного пісенного конкурсу. Зазначимо, що напередодні фіналу директор гурту Микола Кучерявий заявляв, що колективу заборонили згадувати війну в Україні.

Так чи інакше Kalush Orchestra зробив надважливо заяву. Гурт це зробив заради України, адже кожен українець зараз переживає за долю людей на заводі "Азовсталь".

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Музичний продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чи порушив таким чином гурт правила конкурсу.

Кондратюк каже, це грубе порушення правил міжнародного пісенного конкурсу, але Kalush вже переміг.

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Заклик "Save Azovstal" – це грубе порушення правил "Євробачення", але це немає жодного значення для всіх, хто переживає за долю захисників Азовсталі більше, ніж конкурсантів з Україи", – написав продюсер у Facebook.

За словами Кондратюка, "Євробачення" не може бути поза політикою під час війни в Європі.

Нагадаємо, що за кілька годин до початку конкурсу букмекери пророкували Україні рекордну ймовірність перемоги у пісенному конкурсі "Євробачення-2022".