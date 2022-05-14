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Україна б'є рекорди! Букмекери сказали, яка ймовірність перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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14 травня, 18:56
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Цього року представники України на Євробаченні-2022 досягли рекордних шансів на перемогу у пісенному конкурсі. Букмекери поновили ставки на фінал
Букмекери назвали ймовірність перемоги України на Євробаченні-2022
Букмекери назвали ймовірність перемоги України на Євробаченні-2022 / Фото: Getty Images

Затаївши подих єврофани по всьому світу, очікують грандіозного фіналу "Євробачення-2022". Цього року всі пророкують перемогу Україні. Нещодавно продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому перемога Kalush Orchestra така важлива для нас зараз.

Успіх представників України б'є усі показники конкурсу. За кілька годин до фіналу можливість перемоги Kalush Orchestra досягла рекордних 60%.

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Скріншот – eurovisionworld.com

Слідом за Україною, судячи з таблиці, йде Швеція з показником 11%, на третьому місці Велика Британія – 10%. Також до п'ятірки лідерів увійшли Італія та Іспанія, із загальним показником 5%.

В аутсайдерах букмекерської таблиці опинилися Латвія, Швейцарія та Румунія, а останнє місце цього року дісталося Німеччині – їхні шанси на перемогу в "Євробаченні-2022" менше ніж 1%.

Скріншот – eurovisionworld.com

Однак цього року, незважаючи на прогнози букмекерів, деякі країни все ж таки вибули з конкурсу. Навколо участі Албанії взагалі розгорівся скандал, адже представниці країни гарантували місце у гранд-фіналі. Але в результаті голосування показало зовсім інші результати, що спричинило бойкот конкурсу від єврофанів.

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А поки до початку шоу залишаються лічені години – слухаємо пісні всіх учасників другого півфіналу.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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