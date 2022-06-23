"Йди геть": MONATIK та Олена Кравець прочитали вірші про війну

Зараз співак Дмитро Монатік та актриса студії "Квартал 95" колесять Європою в рамках благодійного туру "Життя переможе". Компанію їм склали інші зірки, серед яких Злата Огнєвіч та WELLBOY. На сотий день війни в Україні Монатік записав вірш, який відгукнувся в душах багатьох українця.
Цього ж разу Дмитро взяв участь у поетичному проєкті Павла Шилька "Буремні вірші". MONATIK зачитав твір "Якщо в мене залишився лише день". У вірші зірка звертається до війни, як до людини, з якою веде важку розмову.
Йди геть! Бо ти вже не така страшна.
Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, – посміхаюсь
І посмішку мою запам'ятай. Згадуй навіки. Уві сні і наяву.
Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш…
Фрагмент віршу Дмитра Монатіка
А ось акторка студії "Квартал 95", Олена Кравець, прочитала твір волонтерки Лали Тарапакіної. На момент вторгнення дівчина жила в селі біля аеродрому в Гостомелі, працювала в Чорнобилі та піклувалась про маму в Ірпені.
Перше ознайомлення із віршем викликало в Кравець дуже сильні емоції. Зірці знадобилося декілька днів аби зібратись та начитати його.
Раніше ми писали, співак та захисник України, Коля Сєрга, презентував вірш про затонулий російський крейсер.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"