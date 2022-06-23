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"Йди геть": MONATIK та Олена Кравець прочитали вірші про війну

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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23 червня, 17:06
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Зірки шоу-бізнесу емоційно презентували поезію, яка була створена під час повномасштабного вторгнення Росії до України
Дмитро Монатик та Олена Кравець взяли участь у поетичному проекті
Дмитро Монатик та Олена Кравець взяли участь у поетичному проекті / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз співак Дмитро Монатік та актриса студії "Квартал 95" колесять Європою в рамках благодійного туру "Життя переможе". Компанію їм склали інші зірки, серед яких Злата Огнєвіч та WELLBOY. На сотий день війни в Україні Монатік записав вірш, який відгукнувся в душах багатьох українця.
Цього ж разу Дмитро взяв участь у поетичному проєкті Павла Шилька "Буремні вірші". MONATIK зачитав твір "Якщо в мене залишився лише день". У вірші зірка звертається до війни, як до людини, з якою веде важку розмову.

Йди геть! Бо ти вже не така страшна.

Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, – посміхаюсь

І посмішку мою запам'ятай. Згадуй навіки. Уві сні і наяву.

Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш…

Фрагмент віршу Дмитра Монатіка

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А ось акторка студії "Квартал 95", Олена Кравець, прочитала твір волонтерки Лали Тарапакіної. На момент вторгнення дівчина жила в селі біля аеродрому в Гостомелі, працювала в Чорнобилі та піклувалась про маму в Ірпені.

Волонтерка Лара Тарапакіна. Її вірш зачитала акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець
Волонтерка Лара Тарапакіна. Її вірш зачитала акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець

Перше ознайомлення із віршем викликало в Кравець дуже сильні емоції. Зірці знадобилося декілька днів аби зібратись та начитати його.

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Раніше ми писали, співак та захисник України, Коля Сєрга, презентував вірш про затонулий російський крейсер.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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