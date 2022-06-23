"Иди прочь": MONATIK и Елена Кравец прочитали стихи о войне

Звезды шоу-бизнеса эмоционально презентовали поэзию, созданную во время полномасштабного вторжения России в Украину

Дмитрий Монатик и Елена Кравец приняли участие в поэтическом проекте / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас певец Дмитрий Монатик и актриса студии "Квартал 95" колесят по Европе в рамках благотворительного тура "Жизнь победит". Компанию им составили другие звезды, среди которых Злата Огневич и WELLBOY. На сотый день войны в Украине Монатик записал стихотворение , которое откликнулось в душах многих украинцев.

На этот раз Дмитрий принял участие в поэтическом проекте Павла Шилько "Буремні вірші". MONATIK зачитал произведение "Якщо в мене залишився лише день". В стихотворении звезда обращается к войне, как к человеку, с которым ведет тяжелый разговор.

Йди геть! Бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, – посміхаюсь І посмішку мою запам'ятай. Згадуй навіки. Уві сні і наяву. Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш… Фрагмент стиха Дмитрия Монатика

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А вот актриса студии "Квартал 95", Елена Кравец, прочла произведение волонтерки Лалы Тарапакиной. В момент вторжения девушка жила в деревне у аэродрома в Гостомеле , работала в Чернобыле и заботилась о маме в Ирпене.

Волонтер Лара Тарапакина. Ее стихотворение зачитала актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец

Первое знакомство со стихотворением вызвало у Кравец очень сильные эмоции. Звезде понадобилось несколько дней, чтобы собраться и начитать его.

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Раньше мы писали, что певец и защитник Украины, Коля Серга, представил стихотворение о затонувшем российском крейсере.