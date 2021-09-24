Ілона Гвоздьова вважає, що в новому сезоні Танців з зірками продюсери допомагають деяким учасникам

Колишня учасниця шоу критикує танці Melovin'а і Діми Кадная, а також вважає, що деяким парам на проекті приділяють більше уваги, ніж іншим

Ілона Гвоздьова розкритикувала новий сезон "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова, яка кілька разів брала участь в танцювальному шоу, дивиться нові ефіри й коментує їх у себе в Instagram. Танцівниця, що образилася на Володимира Остапчука, розкритикувала деяких учасників, а також визначила "улюбленців" продюсерів проекту.

На думку Гвоздьової, на проекті одній парі приділяють більше уваги, ніж іншим. Це стосується Діми Кадная та його партнерки Аліни Лі.

Найшикарніші костюми проекту і образи чомусь саме у цієї пари і вже не перший ефір. Проекція, технічні можливості, подача, постановка, реклама, щоденники – відчувається особлива увага до цієї зірки. Явно видно, що цій парі дають більше можливостей для свого прояву, ніж іншим хлопцям, – написала Ілона Гвоздьова в сторіс.

Реклама

Вона додала, що коли брала участь в танцях, то всі були на рівних умовах і боротьба була чесною.

Скріншот: instagram.com/ilonagvozdeva/

Реклама

Висловилася Ілона і про Меловіна, написавши, що його партнерка виступила гірше, ніж сам артист, а номер пари назвала "аморальним".

Вперше за історію проекту професійна танцівниця танцювала техніку ча-ча-ча гірше зірки (нонсенс). Все той же диявольський образ, хрести, монашки, занепалі душі – епатаж на першому місці, все інше не має значення. Я звичайно все розумію – шоу, але є мораль і межі пристойності, – пише в соцмережі хореографка.

Скріншот: instagram.com/ilonagvozdeva/

Реклама

Також в сторіс Ілона Гвоздьова зізналася, що після її оглядів їй активно почали писати фанати Меловіна і захищати співака. На що хореографка відповіла, що залишиться при своїй думці.

Скріншот: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

Гвоздьова зазначила, що Ліза Русіна станцювала гірше, ніж Melovin:

Якщо вона сама не може танцювати ці стилі, питання в наступному: як вона може його (Меловіна – ред.) Навчити?

Скріншот: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

Конкурентів Меловіна і Кадная Ілона Гвоздьова частіше хвалила, особливо їй сподобалися танці Джамали, Євгенії Власової та Дмитра Дікусара.

У себе на сторінці Гвоздьова також пояснила, що критикувати пари їй дозволяють 10-річний танцювальний досвід, освіта хореографа, педагогічний стаж і те, що у неї "завжди є своя точка зору".

Ще новини на тему: