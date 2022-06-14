Ілону Гвоздьову все ще "дратує" орієнтація MELOVIN? Хореографиня зробила зізнання

Торік танцівниця вляпалась у скандал через гомофобні висловлювання та відкрите презирство до MELOVIN

Ілона Гвоздьова розповіла про стосунки з MELOVIN та ставлення до ЛГБТ-спільнот / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова часто критикувала номери MELOVIN та його партнерки у проєкті "Танці зі зірками". Фанати артиста зв'язали це з гомофобними настроями хореографині. А Меловін, як ми знаємо, відносить себе до ЛГБТ-спільноти – йому подобаються і хлопці, і дівчата.

А раніше в одному з інтерв'ю Ілона Гвоздьова назвала представників ЛГБТ-спільноти "психічно нездоровими людьми". Танцівниця також запевняла, що їй незвично бачити чоловіка геєм. Зірка наголошувала, що це виключно її думка.

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Проте, як зізналась Гвоздьова в інтерв'ю програмі "Слава Плюс", повномасштабна війна змінила її ставлення до представників ЛГБТ-спільноти.

Як пояснила Гвоздьова, їхні з MELOVIN стосунки не змінились. Але вона забирає свої слова назад, які раніше говорила на адресу ЛГБТ-представників.

Я не можу сказати, що війна змінила саме наші (з Меловіном, – Ред.) стосунки. Але, чесно кажучи, я забираю свої слова назад щодо "психічно-хворих людей", щодо їхньої орієнтації. Напевно, я дійсно не маю права так висловлюватись і це просто була моя особиста думка, – сказала зірка.

Багато чоловіків нетрадиційної орієнтації проявили свою хоробрість під час війни і стали на захист країни на фронті чи в тилу. Саме це вплинуло на погляди Ілони.

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Зараз, коли я бачу, що багато чоловіків саме нетрадиційної орієнтації стали на захист нашої країни – це велика повага. І взагалі немає значення якої орієнтації людина, головне, що в неї у душі і з якими мотивами вона це робить. Мені здається, кожного зараз треба підтримувати, а не щось виказувати, – додала хореографиня.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин роздмухала гучний скандал з ЛГБТ після "Євробачення-2022".