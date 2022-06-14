Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни ⚽ Україна - Ірландія: онлайн 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ілону Гвоздьову все ще "дратує" орієнтація MELOVIN? Хореографиня зробила зізнання

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 червня, 15:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Торік танцівниця вляпалась у скандал через гомофобні висловлювання та відкрите презирство до MELOVIN
Ілона Гвоздьова розповіла про стосунки з MELOVIN та ставлення до ЛГБТ-спільнот
Ілона Гвоздьова розповіла про стосунки з MELOVIN та ставлення до ЛГБТ-спільнот / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова часто критикувала номери MELOVIN та його партнерки у проєкті "Танці зі зірками". Фанати артиста зв'язали це з гомофобними настроями хореографині. А Меловін, як ми знаємо, відносить себе до ЛГБТ-спільноти – йому подобаються і хлопці, і дівчата.

А раніше в одному з інтерв'ю Ілона Гвоздьова назвала представників ЛГБТ-спільноти "психічно нездоровими людьми". Танцівниця також запевняла, що їй незвично бачити чоловіка геєм. Зірка наголошувала, що це виключно її думка.

Реклама

Проте, як зізналась Гвоздьова в інтерв'ю програмі "Слава Плюс", повномасштабна війна змінила її ставлення до представників ЛГБТ-спільноти.

Як пояснила Гвоздьова, їхні з MELOVIN стосунки не змінились. Але вона забирає свої слова назад, які раніше говорила на адресу ЛГБТ-представників.

Я не можу сказати, що війна змінила саме наші (з Меловіном, – Ред.) стосунки. Але, чесно кажучи, я забираю свої слова назад щодо "психічно-хворих людей", щодо їхньої орієнтації. Напевно, я дійсно не маю права так висловлюватись і це просто була моя особиста думка, – сказала зірка.

Багато чоловіків нетрадиційної орієнтації проявили свою хоробрість під час війни і стали на захист країни на фронті чи в тилу. Саме це вплинуло на погляди Ілони.

Реклама

Зараз, коли я бачу, що багато чоловіків саме нетрадиційної орієнтації стали на захист нашої країни – це велика повага. І взагалі немає значення якої орієнтації людина, головне, що в неї у душі і з якими мотивами вона це робить. Мені здається, кожного зараз треба підтримувати, а не щось виказувати, – додала хореографиня.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин роздмухала гучний скандал з ЛГБТ після "Євробачення-2022".

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти