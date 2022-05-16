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Ірина Федишин про скандал на Євробаченні через Польщу: Система оцінювання дала збій

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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16 травня, 16:55
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Після перемоги Kalush Orchestra на "Євробаченні" в Україні спалахнув скандал. Членів професійного журі від України звинуватили у тому, що вони поставили Польщі 0 балів.
Ірина Федишин заявила, що система оцінювання на "Євробаченні" дала збій
Ірина Федишин заявила, що система оцінювання на "Євробаченні" дала збій / Фото: instagram.com/irynafedyshyn,

Раніше ми вже робили розбір цієї ситуації та пояснили, чому розпочався скандал і як члени журі, ймовірно, обдурили публіку. При цьому факт залишається фактом: українські судді низько оцінили виступ Польщі, за що багато поляків образилися на Україну – адже більша кількість українських біженців, які покинули рідну країну через напад Росії, тепло прийняли саме в Польщі.

У своєму Instagram-акаунті член професійного журі України на "Євробаченні" співачка Ірина Федишин опублікувала пост, в якому повідомила нові подробиці.

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Ірина також наголосила, що не лише українське журі низько оцінило виступ поляка Ochman на пісенному конкурсі.

Журі не має права оцінювати учасників на основі політичних чи національних критеріїв. Я розумію, що для усіх це не аргумент. Але це все ж документ, який дали мені у руки. Згідно з цим документом, давайте відкинемо політику, і просто будемо відвертими. Я прикріпляю фото, де чітко видно, що професійне журі усього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю у 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне – журі усієї Європи теж не компетентне?

Крім цього, за словами співачки, система підрахунку балів на "Євробаченні" дала збій!

Щойно до мене дійшла інформація, що система оцінювання дала збій і не правильно виставила бали для Польщі від українського журі. Тому чекаємо офіційних результатів.

Скріншот: Instagram

Словом, Польща отримала досить високу оцінку від України – 12 із 24 можливих. Щоправда, всі ці бали дали звичайні українці, які надіслали сотні тисяч платних SMS.

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Тисячі українців залишили свої повідомлення з вибаченнями перед польським виконавцем на його сторінці в Instagram.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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