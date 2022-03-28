Кіт Степан збирає кошти для допомоги пухнастим побратимам в Україні

Кіт-мільйонник Степан збирає фінансову допомогу для волонтерських фондів, які рятують тварин в Україні

Кіт Степан із Харкова допомагає тваринам в Україні / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

Ще до війни кіт Степан став одним із найвідоміших "вусатих" блогерів у світі. З початком бойових дій у Харкові разом із господаркою він був змушений покинути Україну. Зараз кот-блоггер знаходиться за кордоном, але все одно мріє повернутися додому і всіма силами допомагає своїм чотириногим побратимам на батьківщині.

На сторінці Степана Instagram його господиня організувала збирання коштів, щоб допомогти українським волонтерським організаціям для тварин. Як повідомляється в акаунті, разом із небайдужими користувачами Мережі на допомогу українським тваринам вдалося зібрати понад 10 тисяч доларів.

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Скріншот: Instagram

Організації, які отримали гроші від Степана, займаються лікуванням, забезпеченням догляду та харчування для всіх видів вихованців, а також допомагають дати притулок чотирилапим по всьому світу. Частина цієї суми піде на допомогу Миколаївському зоопарку, який серйозно постраждав під час війни із російським окупантами.

Ваші внески безцінні – завдяки вашій підтримці ми можемо забезпечити гідний догляд та лікування кожній тварині в Україні, – подякували за пожертвування Степан та його господиня.

Раніше ми розповідали, як Степан став котом-зіркою.