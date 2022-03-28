Кіт Степан збирає кошти для допомоги пухнастим побратимам в Україні

Ще до війни кіт Степан став одним із найвідоміших "вусатих" блогерів у світі. З початком бойових дій у Харкові разом із господаркою він був змушений покинути Україну. Зараз кот-блоггер знаходиться за кордоном, але все одно мріє повернутися додому і всіма силами допомагає своїм чотириногим побратимам на батьківщині.
На сторінці Степана Instagram його господиня організувала збирання коштів, щоб допомогти українським волонтерським організаціям для тварин. Як повідомляється в акаунті, разом із небайдужими користувачами Мережі на допомогу українським тваринам вдалося зібрати понад 10 тисяч доларів.
Організації, які отримали гроші від Степана, займаються лікуванням, забезпеченням догляду та харчування для всіх видів вихованців, а також допомагають дати притулок чотирилапим по всьому світу. Частина цієї суми піде на допомогу Миколаївському зоопарку, який серйозно постраждав під час війни із російським окупантами.
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Ваші внески безцінні – завдяки вашій підтримці ми можемо забезпечити гідний догляд та лікування кожній тварині в Україні, – подякували за пожертвування Степан та його господиня.
Раніше ми розповідали, як Степан став котом-зіркою.