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Ксенія Мішина відповіла "Дизель Шоу": "Образити і обдурити для них норма"

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4 липня, 19:45
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Актриса не стала мовчати та прокоментувала неприємні слова у свій бік від Єгора Крутоголова та керівника "Дизель Студіо" Олексія Бланаря
Ксенія Мішина прокоментувала слова Єгора Крутоголова та Олексія Бланаря у її бік.
Ксенія Мішина прокоментувала слова Єгора Крутоголова та Олексія Бланаря у її бік. / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандал навколо одного з найбільших виробників у країні телевізійних шоу, гумористичних телепрограм, серіалів та кінофільмів не думає вщухати. Все почалося з того, що колишній режисер "Дизель Студіо", Микола Федосенков розповів про невиплату йому гонорару. Його підтримали колишні співробітники компанії, які опинилися в такій ситуації, а також сестра покійної актриси "Дизель шоу", Марини Поплавської.

Потерпілих колег із шоу-бізнесу підтримали і знаменитості. Зокрема, актриса Ксенія Мішина запитала, чи це пов'язано з літерою Z в логотипі "Дизель Студіо".

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Скріншот Instagram/misha.k.ua

Реакція керівництва "Дизель Студіо" на слова Мішиної

Керівник компанії, Олексій Бланар, у своєму Facebook назвав потерпілих заздрісниками і послав їх у напрямку російського воєнного корабля. Окремо глава "Дизель Студіо" пройшовся по Ксенї Мішиній.

Завжди знав, що Мішина – б**дунка, але у якості політичної хвойди бачу її вперше. Росте, – поставивши наприкінці публікації смайлики написав Бланар.

Олексій Бланар. Фото: Facebook

Своє "фі" Мішиній висловив і актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов.

Ксенія Мішина нас порівняла з рашистами через наявність букви Z у назві компанії. Мені особливо від неї прикро і огидно чути про такі порівняння, тому що ми намагаємося робити все, що можемо для нашої перемоги над рашистами. Та й, крім того, вона мені особисто так подобалася. До цього моменту, – написав у своєму Instagram Крутоголов.

Реакція Ксенії Мішиної на образи

В своїх Instastories актриса не стала мовчати. І вирішила розставити всі крапки над "і". В чесності режисера Миколи Федосенкова, за якого вона заступилася, Мішина не сумнівається. Тому й дозволила собі публічно висловитись про конфлікт. Про неприємний пост Олексія Бланаря Мішина написала таке.

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Для мене рівень цієї відповіді підтверджує якість цих людей і те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, наклепати для них норм , – зазначила актриса.

Скріншот Instagram/misha.k.ua

За словами холостячки, Бланарю та Крутоголову "важко" далася її перемога у шостому сезоні проекту "Танці із зірками". Пізніше їх зачепила участь Мішиної у романтичному телешоу, в якому актриса шукала свого обранця. Якби не було у скандалі правдих фактів, керівництво "Дизель Студіо" там би себе не поводило – запевняє Ксенія.

Це все бридко та брудно. Але добре що вони показали своє справжнє обличчя . Тепер його бачите й ви. Висновки робіть самі, – підсумувала актриса.

У коментарях під скандальним постом Олексія Бланаря підтримку Мішиній висловили і колеги з телевізійного виробництва. Наприклад, слова Марти Середи набрали куди більше лайків, ніж відповідь керівника компанії, що оскандалилася.

Скріншот Facebook/Олексій Бланар

Вже котрий день на офіційних сторінках "Дизель Студіо" немає жодного слова про ситуацію, що склалася з тими, хто не отримав гонорари за свою роботу.

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Раніше ми розповідали, що телеведучого Володимира Остапчука переслідує родина екс-дружини.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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