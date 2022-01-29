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Кто сделал самый неожиданный подарок Эктору Хименесу-Браво: вся квартира была заставлена цветами

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Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 января, 17:20
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Судья популярного кулинарного проекта и самый горячий шеф Украины признался, кто же сделал ему самый приятный сюрприз на 50-летие
Эктор Хименес-Браво рассказал о самом неожданном подарке в день рождения
Эктор Хименес-Браво рассказал о самом неожданном подарке в день рождения / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

На прошлой неделе Эктор Хименес-Браво отпраздновал свой юбилей – кулинару исполнилось 50 лет. Разделить эту радостную дату вместе с ним собрались его друзья и родные.

Близкие повара подготовили для него настоящий день сюрпризов, о котором Эктор вспоминает с восторгом. Праздник начался за день до основной даты.

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Я как раз прилетел из Одессы, а вся моя квартира в Киеве была заставлена цветами, было семь больших букетов, и шариками, – рассказал шеф-повар.

Утро юбилея тоже началось с приятных неожиданностей – все друзья, коллеги и родные Эктора записали для него видеопоздравление.

Поздравление от всей моей семьи, от всех друзей со всех континентов: друзья детства из Колумбии, вся семья, друзья из Канады, из Азии, из Европы и конечно же из Украины, коллеги. Это было видео длиной в 20 минут, где у каждого было по 20 секунд. Очень классное поздравление, которое оказалось собирали с ноября месяца, – поделился Хименес-Браво.

День рождения выпал на один из съемочных дней программы "МастерШеф", поэтому главный судья проекта получил сотни поздравлений от коллег и творческой команды шоу.

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Друзья и коллеги подарили Эктору множество приятных подарков, среди которых сумка Louis Vuitton и невероятная картина-абстракция.

В честь дня рождения шеф-повар также решил себя порадовать и купил новую машину BMW. Этой радостной новостью он поделился на своей странице в Instagram.

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Так прошел день рождения именитого шефа. Но, как оказалось во время интервью, приятный сюрприз накануне дня рождения с букетами и шарами для Эктора приготовила его возлюбленная.

Обычно шеф-повар не делится подробностями своей личной жизни, но нам все же рассказал, как чувствует себя в новых отношениях и почему не говорит о них публично. Совсем скоро полное интервью на нашем сайте.

А ранее мы писали о том, какие письма получает Эктор Хименес-Браво от своих поклонниц и как реагирует на обнаженные фото в Direct.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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