Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Морква за 25 тисяч грн, сумка LOUIS VUITTON та сало – найбожевільніші покупки українських зірок

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 17:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні Всесвітній день шопінгу. Ми вирішили розповісти історію створення свята, а також розпитали в українських зірок про покупки – які були найдорожчі та найунікальніші в їхньому житті
Українські зірки розповіли про найнезвичайніші та найдорожчі покупки
Українські зірки розповіли про найнезвичайніші та найдорожчі покупки / Фото: Инстаграм

Свято з'явилося у 2009 році через знижки у День Холостяка – його також називають днем "самотнього серця". Всесвітньо відома китайська інтернет платформа "AlibabaGroup" вирішила з робити знижки – 50% на весь асортимент. Таким чином, свято стало основоположником масових розпродажів по всьому світу.

Ми дізналися, які найунікальніші чи найдорожчі речі купували українські зірки, і на що вони готові витрачати чималу суму.

Реклама

Аліна Гросу себе балувати покупками не любить – все зароблене вкладає у кар'єру.

Найбільше грошей я витрачаю на творчість. У цьому напрямку є транжирою. Зараз, коли маю підготовку до великого концерту, багато коштів йде на шоу. На одяг та всякі хотілки гроші не витрачу, а ось на творчість – завжди, – зізнається Гросу.

Аліна Гросу всі гроші витрачає на творчість
Аліна Гросу всі гроші витрачає на творчість / Фото: instagram.com/alina_grosu

Дивлячись на високі цінники, Анна Трінчер може контролювати себе у всьому, крім придбання сумок.

Реклама

Сумка Louis Vuitton! Придбала її у байєра. Дуже люблю цей бренд! Вартість сумки – близько 2000$, це була найдорожча моя покупка. В цілому, я дуже раціонально ставлюся до речей, але сумки — моя слабкість! Я готова витрачати на них багато грошей, – каже Ганна.

Анна Трінчер може похвалитися сумкою відомого бренду
Анна Трінчер може похвалитися сумкою відомого бренду / Фото: Инстаграм

Сестри-близнючки з дуету ANNA MARIA ніколи не поскупляться на дорогий подарунок.

Одна з найдорожчих наших покупок – акустична гітара. Її ми вирішили подарувати своєму другові. При цьому він сам грати не вміє. Але в нього в гостях часто бувають артисти та музиканти. Ми вибрали гітару відомого бренду, тому ціна була високою. А якщо говорити про незвичайні покупки, то це чай у Китаї – шен пуер, який був витриманий у землі близько 20 років, – розповідають учасниці музичного дуету.

Знамениті сестри любительки купувати незвичайні сорти чаю
Знамениті сестри любительки купувати незвичайні сорти чаю / Фото: Инстаграм

Реклама

Співачка МЯТА одного разу потрапила до курйозної ситуації та залишила круглу суму в супермаркеті.

Найнезвичайніша і найдорожча покупка – морква за 25 тис. грн. Я купувала в магазині продукти і касир помилково вибила мені дві тонни моркви. Я розраховувалася безконтактною карткою та не подивилася на суму, – ділиться співачка.

МЯТА помилково заплатила за кілька тон овочів
МЯТА помилково заплатила за кілька тон овочів / Фото: Инстаграм

Українська виконавиця ТО-МА не може відірватись від вітрин ювелірних магазинів. Але є те, що вона любить купувати більше.

Куди б я не летіла, мої друзі та знайомі знають, що як сувенір, вони завжди можуть розраховувати на шматочок смачного сала. Щоправда, періодично на митниці його хочуть відібрати. Але я відстоюю до останнього, – каже артистка.

TO-MA зізналася, що її справжня пристрасть – прикраси
TO-MA зізналася, що її справжня пристрасть – прикраси

Співак та композитор NIKITA LOMAKIN на собі заощаджує, але готовий задовольняти "хотілки" всіх своїх рідних.

Дорогі подарунки роблю тільки найближчим. Найдорожче, що є у моєму гардеробі, потягне на 2000 гривень максимум. Для якихось заходів світського характеру користуюсь послугами стиліста. З подарунків – купив для мами дорогий смартфон, а для дівчини – куртку DIESEL за 20 тис. гривень. Виглядає дуже яскраво, – зізнається музикант.

Нікіта ніколи не економить на покупках рідним
Нікіта ніколи не економить на покупках рідним / Фото: Инстаграм

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти