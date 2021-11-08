Ані Лорак у дорогих вбраннях прогулялася Дубаєм: обираємо кращий образ співачки

Співачка відлетіла до ОАЕ, де взяла участь у Big art festival і там же "вигуляла" босоніжки Versace за 30 тисяч гривень

Ані Лорак показала два нові образи у Дубаї / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка нещодавно поділилася з шанувальниками своїми архівними сімейними знімками на честь дня народження мами, напередодні виступила у Дубаї.

Співачка стала запрошеною зіркою івенту в готелі Armani, де продемонструвала витончений лук в мерехтливій сукні з декольте та високим розрізом.

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Ані Лорак у Дабаї / Фото: instagram.com/anilorak_dobro

Елегантний образ співачка доповнила яскравим макіяжем. Подивіться на Ані ближче:

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Ані Лорак виступила на фестивалі у Дабаї / Фото: instagram.com/anilorak_dobro

У своєму Instagram-профілі співачка також показала стильний чорний лук із коротким волоссям. Зірка одягла кроп-жакет та високі шорти, супроводивши тандем босоніжками із ланцюгами від Versace, вартість яких становить близько 30 тисяч гривень.

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Ані Лорак у Дубаї / Фото: instagram.com/anilorak

У пості Ані Лорак поділилася враженнями про концерт, підкресливши, що його відвідало багато людей.

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