Ані Лорак у дорогих вбраннях прогулялася Дубаєм: обираємо кращий образ співачки

Ані Лорак, яка нещодавно поділилася з шанувальниками своїми архівними сімейними знімками на честь дня народження мами, напередодні виступила у Дубаї.
Співачка стала запрошеною зіркою івенту в готелі Armani, де продемонструвала витончений лук в мерехтливій сукні з декольте та високим розрізом.
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Елегантний образ співачка доповнила яскравим макіяжем. Подивіться на Ані ближче:
У своєму Instagram-профілі співачка також показала стильний чорний лук із коротким волоссям. Зірка одягла кроп-жакет та високі шорти, супроводивши тандем босоніжками із ланцюгами від Versace, вартість яких становить близько 30 тисяч гривень.
У пості Ані Лорак поділилася враженнями про концерт, підкресливши, що його відвідало багато людей.
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