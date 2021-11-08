Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Що з Надею?

Скандал з Талашком

Донька Началової

Дівчина Каньє

Шоу "Маска". Сезон 2

Триб'ют Тату
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ані Лорак у дорогих вбраннях прогулялася Дубаєм: обираємо кращий образ співачки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 16:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка відлетіла до ОАЕ, де взяла участь у Big art festival і там же "вигуляла" босоніжки Versace за 30 тисяч гривень
Ані Лорак показала два нові образи у Дубаї
Ані Лорак показала два нові образи у Дубаї / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка нещодавно поділилася з шанувальниками своїми архівними сімейними знімками на честь дня народження мами, напередодні виступила у Дубаї.

Співачка стала запрошеною зіркою івенту в готелі Armani, де продемонструвала витончений лук в мерехтливій сукні з декольте та високим розрізом.

Реклама

Ані Лорак у Дабаї / Фото: instagram.com/anilorak_dobro

Елегантний образ співачка доповнила яскравим макіяжем. Подивіться на Ані ближче:

Реклама
Ані Лорак виступила на фестивалі у Дабаї / Фото: instagram.com/anilorak_dobro

У своєму Instagram-профілі співачка також показала стильний чорний лук із коротким волоссям. Зірка одягла кроп-жакет та високі шорти, супроводивши тандем босоніжками із ланцюгами від Versace, вартість яких становить близько 30 тисяч гривень.

Реклама
Ані Лорак у Дубаї / Фото: instagram.com/anilorak

У пості Ані Лорак поділилася враженнями про концерт, підкресливши, що його відвідало багато людей.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти