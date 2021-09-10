"Ніхто до нас цього не робив": 5 неочікуваних відповідей від TVORCHI

Нещодавно ви слухали "Мова тіла" з другого альбому гурту, а сьогодні в їх доробку понад 40 пісень на двох, серед яких нові хіти. Щодень вони стають популярнішими, а їх музику вмикають в різних куточках світу. 10 вересня в TVORCHI вийшов четвертий альбом ROAD, а 17 вересня відбудеться сольник. Ми розпитали хлопців, що чекати шанувальникам від дуету далі

Бліц з українським дуетом TVORCHI / Фото: пресслужба

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Чому альбом ROAD – must listen для кожного?

ROAD, що в перекладі "дорога" - це четвертий студійний альбом TVORCHI, який вийшов 10 вересня. Хлопці над ним працювали декілька років. На музичних платформах його передзамовили кiлька тисяч людей, щоб послухати треки першими в 00:00 (час виходу).

Бо ROAD концептуальний та атмосферний. Головний меседж альбому – не жити від цілі до цілі, а насолоджуватися своїм шляхом щодня. Ми хочемо, щоб він допоміг кожному насолоджуватися моментом та переніс до найяскравіших спогадів. Ви зможете вмикати нашу платівку в машині, літаку чи в метро і просто enjoy the ROAD, – сказав Андрій.

В чому феномен "вірусного" Falling?

Falling – перший сингл альбому ROAD, який став "вірусним" в соціальних мережах в перші дні після презентації. Користувачі традиційно розпочали його юзати, використовуючи трек для відео з подорожей та відпочинку. Він "вистрілив", і це стало аргументом для шанувальників, що альбом буде не менш гарячішим.

Falling одразу отримав шалену підтримку аудиторії. Бо він про повне занурення в почуття та насолодження моментом тут і зараз. Сингл ще й ввійшов до ТОП-3 найбільш прослухуваних пісень на музичних платформах серед українських артистів разом з MONATIK та Wellboy. Він резонує багатьом, і ми бажаємо кожному це відчути та пережити з нашим треком ще раз, – відповів Джеффрі.

Ця пісня — ідеальний саундтрек усіх подорожей. Нескромно, але ж правда (усміхається – ред.). А ви бачили кліп?! Сталася синергія: відео влучно передало меседж пісні. І кінцевий результат – море захоплення та задоволення. Після прочитання коментарів під кліпом на YouTube я зрозумів, що люди теж це відчули, – додав Андрій.

Чим здивуєте на сольнику глядачів, крім локації?

В TVORCHI вперше в історії відбудеться концерт 17 вересня на Київському велотреку. Локація – ексклюзивна, тож на глядачів чекає незабутнє шоу.

Це буде бомба! Бо ніхто до нас не робив концертів на Київському велотреку. Ми плануємо нетиповий концерт: готуємо шоу, де буде лазерне і світлове обладнання, концептуальні номери та зіркові гості. І кожен глядач стане частиною шоу, – додав Андрій.

Розповім таємницю: в одному із номерів буде шоу від велосипедистів, які будуть показувати трюки по всьому периметру велотреку. Уявляєте? На репетиції цього номеру мені перехоплювало подих від побаченого!, – сказав Джеффрі.

10 вересня TVORCHI представили новий альбом ROAD / Фото: пресслужба

Що TVORCHI мотивує рухатися вперед?

Дует TVORCHI існує з 2018 року. За короткий період часу вони стали одними з найпопулярніших зірок в українській естраді. Кожен новий альбом не обходиться без хітів, які лунають не лише на відео у соціальних мережах, а й відомих конкурсах. Один із яких – "Євробачення-2020", де вони виконали "Bonfire".

Одна з моїх мотивацій – це батьки. Але на початку шляху вони мене критикували, а не підтримували. Зараз вони гордяться нашою з Андрiєм творчістю, і це надає мені сил рухатися далі, – сказав Джеффрі.

А в чому "сила" TVORCHI?

Наш дует — це не просто якийсь проєкт. Ми живемо ним і вкладаємо у музику частину себе: Андрій — інструменталом, а я — голосом. TVORCHI — це, перш за все, про велику дружбу та взаємопідтримку. Здається, саме це і є нашим трампліном до успіху, – сказав Джеффрі.

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