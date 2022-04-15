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"Вони тупі": Олексій Дурнєв жорстко пройшовся по Джигану та Тодоренко, які ігнорують війну в Україні

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 22:03
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Пост зі свічкою не прокатить! – вважає Дурнєв. Блогер переконаний, що українські артисти мають відкрито висловлюватися щодо російської агресії в Україні
Блогер висказав усе, що думає про артистів-мовчунів
Блогер висказав усе, що думає про артистів-мовчунів / Фото: открытые источники

Про те, яка перспектива чекає на українців, які замовчують тему агресії, працюючи в Росії під час війни, і недалекоглядність такої позиції – блогер Олексій Дурнєв розповів Володимиру Полуєву в ефірі Youtube-каналу "Україна 24" .

Українці (що живуть і працюють у Росії – прим. ред.) так поводяться просто тому, що вони – тупі!

- заявив Дурнєв.

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На його переконання, російські коміки, які не мають можливості запитати у рідних в Україні, що тут відбувається і які страшні речі роблять у нашій країні російські військові, виглядають не надто переконливо, називаючи війну "спецоперацією". Втім, це те, що вони чують на російському ТБ.

Водночас українські громадяни в РФ можуть спілкуватися із родичами в Україні та тому точно мають достовірну інформацію про страшний стан речей у нашій країні сьогодні.

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Якщо Сабуров має доступ лише до російського телебачення та повторює тезу про "спецоперацію", то Регіна Тодоренко може зателефонувати мамі до Одеси. Але вона не надто розумна людина, як і Джиган. Вони просто вирішили пересидіти,

- сказав блогер.

Регіна Тодоренко

На його думку, постів зі свічками у цій ситуації замало.

Ми тут не скажемо, тут свічку запостімо, тут чорний екранчик, пересидимо, і все скінчиться. Це їхня стратегія. Але можу ще раз наголосити: вона не приведе до жодного результату,

- резюмував Дурнєв.

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Блогер переконаний, що, незважаючи на наявність українського громадянства, навряд чи вищезгадані "зірки" зможуть приїжджати в Україну після перемоги останньої у війні.

Також зараз обговорюють звернення П'єра Рішара до Путіна через війну в Україні.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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