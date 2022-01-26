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Спроба самогубства та наркотики у прямому ефірі: скандали київської блогерки, яка з друзями збила людину

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 10:10
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Днями київська блогерка Марія Семенова, відоміша як Тишина, потрапила в новий скандал. Автомобіль Porshe, в якому вона їхала з друзями, збив людину
Що відомо про скандали київської блогерки Маші Семенової
Що відомо про скандали київської блогерки Маші Семенової / Фото: Instagram

Відео події потрапило до Мережі . Блогершу почали обговорювати, а сама вона заявила, що потерпілому заплатила гроші за пошкоджене моноколесо, претензій він не має. Марія Семенова попросила дати їй спокій і закрила аккаунт в Instagram. Варто зазначити, що київська блогерка не вперше потрапляє у скандали.

Намагалася покінчити життя самогубством

У 2020 році блогерка в прямому ефірі в Instagram заявила, що через сварку з хлопцем хоче покінчити з життям. Дівчина збиралася трибнути з мосту Метро. Один із підписників повідомив про це в правоохоронні органи. Поліція швидко приїхала на виклик . Їй пропонували допомогу та намагалися втішити.

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Я чотири роки спілкувалася з хлопцем, а йому на мене... Все гаразд, я просто випила трошки і мені погано на душі, а так все нормально

Влаштувала погром у готельному номері

Влітку минулого року Семенова потрапила у новий скандал , який закінчився приїздом поліції У номері Марія з хлопцем влаштували вечірку та публікували відео у Instagram. У результаті були розбиті ліжко та телевізор, стіни розмальовані маркером, підлога залита водою та спиртними напоями. Марія разом із хлопцем стверджували, що вони до погрому не мають жодного стосунку. Парі довелося проїхати до райвідділу.

Після цього скандалу аккаунт ttiisshhiinnaa у Instagram був заблокований і дівчина знову заговорила про самогубство.

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Наркотики у прямому ефірі

Чергова вечірка Марії спровокувала новий скандал. Дівчина в прямому ефірі пила з пляшки алкоголь та приймала білу порошкоподібну речовину . У коментарях підписники почали писати, що це наркотики.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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