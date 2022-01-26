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Попытка самоубийства и наркотики в прямом эфире: скандалы киевской блогерши, которая с друзьями сбила человека

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 10:10
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На днях киевская блогерша Мария Семенова, более известная как Тишина, попала в новый скандал. Автомобиль Porshe, в котором она ехала с друзьями, сбил человека
Что известно о скандалах киевской блогерши Маши Семеновой
Что известно о скандалах киевской блогерши Маши Семеновой / Фото: Instagram

Видео происшествия попало в Сеть. Блогершу стали обсуждать, а сама она заявила, что пострадавшему заплатила деньги за поврежденное моноколесо, претензий у него нет. Мария Семенова попросила оставить ее в покое и закрыла аккаунт в Instagram. Стоит отметить, что киевская блогерша не в первый раз попадает в скандалы.

Пыталась покончить жизнь самоубийством

В 2020 году блогерша в прямом эфире в Instagram заявила, что из-за ссоры с парнем хочет покончить с жизнью. Девушка собиралась прыгнуть с моста Метро. Один из подписчиков сообщил об этом в правоохранительные органы. Полиция быстро приехала на вызов. Ей предлагали помощь и старались утешить.

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Я четыре года общалась с парнем, а ему на меня... Все хорошо, я просто выпила немножко и мне плохо на душе, а так все нормально

Устроила погром в гостиничном номере

Летом прошлого года Семенова попала в новый скандал, который закончился приездом полиции. В номере Мария с парнем устроили вечеринку и публиковали видео в Instagram. В итоге были разбиты кровать и телевизор, стены разрисованы маркером, пол залит водой и спиртными напитками. Мария вместе с парнем утверждали, что они к погрому не имеют никакого отношения. Паре пришлось проехать в райотдел.

После этого скандала аккаунт ttiisshhiinnaa в Instagram был заблокирован и девушка вновь заговорила о самоубийстве.

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Наркотики в прямом эфире

Очередная вечеринка Марии спровоцировала новый скандал. Девушка в прямом эфире пила из бутылки алкоголь и принимала белое порошкообразное вещество. В комментариях подписчики стали писать, что это наркотики.

блогерскандалы
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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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