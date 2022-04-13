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Сергій Жадан став першим в історії лауреатом Премії Свободи від фонду Франка Ширрмахера

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 00:25
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Український письменник і музикант Серей Жадан вперше в історії став лауреатом однієї з найпрестижніших премій у світі та витратив усі гроші на допомогу волонтерам
Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фонду Франка Ширрмахера
Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фонду Франка Ширрмахера / Фото: Facebook

Український поет, письменник та лідер гурту "Жадан та Собаки" після номінації на Нобелівську премію став лауреатом ще однієї найпрестижнішої нагороди.

Українець уперше в історії отримав німецьку Премію Свободи від фонду Франка Ширрмахера, легендарного журналіста та видавця газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. Жадан відзначили "за літературну, поетичну та есеїстичну творчість та мужню відданість у тяжкий час".

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Про отриману нагороду письменник розповіла на своїй сторінці у Facebook та пообіцяв віддати всі гроші на допомогу українським волонтерам.

Дякуємо організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага та підтримка світу справді дуже важливі. Грошова складова премії – 10 000 швейцарських франків – радісно віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей, – поділився Жадан.

Скріншот – Facebook

Зазначимо, що цього року Премія Свободи вручалася вперше разом із традиційною премією фонду.

Раніше українська співачка Джамала заспівала на польській церемонії Wiktory, де вручили спеціальну нагороду Володимиру Зеленському.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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