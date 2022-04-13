Сергей Жадан стал первым в истории лауреатом Премии Свободы от фонда Франка Ширрмахера

Украинский писатель и музыкант Серей Жадан впервые в истории стал лауреатом одной из самых престижны премий в мире и потратил все деньги на помощь волонтерам

Сергей Жадан получил Премию Свободы от фонда Франка Ширрмахера / Фото: Facebook

Украинский поэт, писатель и лидер группы "Жадан и Собаки" после номинации на Нобелевскую премию стал лауреатом еще одной престижной награды.

Украинец впервые в истории получил немецкую Премию Свободы от фонда Франка Ширрмахера, легендарного журналиста и издателя газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Жадан отметили "за литературное, поэтическое и эссеистическое творчество и мужественную преданность в тяжелое время".

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О полученной награде писатель рассказала на своей странице в Facebook и пообещал отдать все деньги на помощь украинским волонтерам.

Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины – для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важны. Денежную составляющую премии – 10 000 швейцарских франков – радостно отдам на волонтерские нужды: куплю пару бусов для хороших людей, – поделился Жадан.

Скриншот – Facebook

Отметим, что в этом году Премия Свободы вручалась впервые вместе с традиционной премией фонда.

Ранее украинская певица Джамала спела на польской церемонии Wiktory, где вручили специальную награду Владимиру Зеленскому.

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