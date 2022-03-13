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Поляки висунули українця Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 19:43
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Український письменник Сергій Жадан висунутий на одну з найпрестижніших нагород у світі – Нобелівську премію. Кандидатуру українця запропонували поляки
Сергія Жадана номінують на Нобелівську премію
Сергія Жадана номінують на Нобелівську премію / Фото: Instagram

Весь світ продовжує підтримувати Україну у протистоянні з Росією. Днями у Варшаві пройшов мітинг на підтримку України , який відвідав прем'єр Польщі, а також поп-діва української естради Тіна Кароль .

Також на підтримку українського народу виступили у Польській академії наук.

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У військовому жахітті, влаштованому Кремлем, ми стоїмо на боці вільної України. Надія підказує нам, що українці врешті-решт відіб'ють агресію. Нехай це відбудеться якнайшвидше – заявили польські вчені.

Більше того, комітет літературознавства ухвалив рішення висунути на Нобелівську премію українського письменника та музиканта Сергія Жадана.

Жадан – один із найвидатніших поетів України та чудовий прозаїк, перекладений та відзначений у світі, – це, на нашу думку, нобелівський письменник. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна багато в чому говорить та думає словами Натана, уважно до них дослухається. Сьогодні поет перебуває у своєму Харкові. І він бореться – повідомили у комітеті.

Тим часом Святослав Вакарчук дав концерт біля Львівського вокзалу . А співачка Злата Огневич назвала росіян ізгоями та проклятим народом .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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