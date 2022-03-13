Поляки висунули українця Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури

Український письменник Сергій Жадан висунутий на одну з найпрестижніших нагород у світі – Нобелівську премію. Кандидатуру українця запропонували поляки

Сергія Жадана номінують на Нобелівську премію / Фото: Instagram

Весь світ продовжує підтримувати Україну у протистоянні з Росією. Днями у Варшаві пройшов мітинг на підтримку України , який відвідав прем'єр Польщі, а також поп-діва української естради Тіна Кароль .

Також на підтримку українського народу виступили у Польській академії наук.

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У військовому жахітті, влаштованому Кремлем, ми стоїмо на боці вільної України. Надія підказує нам, що українці врешті-решт відіб'ють агресію. Нехай це відбудеться якнайшвидше – заявили польські вчені.

Більше того, комітет літературознавства ухвалив рішення висунути на Нобелівську премію українського письменника та музиканта Сергія Жадана.

Жадан – один із найвидатніших поетів України та чудовий прозаїк, перекладений та відзначений у світі, – це, на нашу думку, нобелівський письменник. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна багато в чому говорить та думає словами Натана, уважно до них дослухається. Сьогодні поет перебуває у своєму Харкові. І він бореться – повідомили у комітеті.

Тим часом Святослав Вакарчук дав концерт біля Львівського вокзалу . А співачка Злата Огневич назвала росіян ізгоями та проклятим народом .

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