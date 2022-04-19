Зовсім малюк: Джамала показала рідкісне ахівне фото з молодшим сином

Відома українська співачка Джамала активно подорожує Європою, виступаючи на благодійних концертах, де збирають гроші для України. Сини артистки подорожують разом із нею

Джамала показала шанувальникам архівний знімок зі своїм молодшим сином Селімом-Гіраєм / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У Джамали, яка заспівала з Kalush Orchestra, двоє дітей – чотирирічний Емір-Рахман та Селім-Гіарй, якому один рік та 10 місяців.19 червня Селіму-Гіраю виповниться два роки.

В Instastories Джамала показала миле архівне фото, на якому малюку лише кілька місяців.

Реклама

"Мій рідний, тобі сьогодні 1,10", – підписала кадр співачка.

Скріншот: Instagram

Зараз Джамала перебуває у Туреччині. Учора артистка мала зустріч з дружиною президента Туреччини – Еміне Ердоган. Джамала опублікувала кадр, на якому вони разом із першою леді Туреччини тримають прапор України.

Скріншот: Instagram

Джамала виступила вже на більш ніж 10 заходах у Польщі, Великій Британії, Ісландії, Іспанії та інших країнах. Обидва маленькі сини співачки подорожують разом з нею.

Джамала з дітьми / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Реклама

Раніше Джамала розповіла, як вивезла дітей за кордон та збирала гроші для України. Співачка Джамала застала перші дні повномасштабного вторгнення окупантів на територію України у столиці.