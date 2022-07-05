Син Юрія Бардаша зі сцени підтримав Україну. Wellboy зацінив

Після скандального прямого ефіру в Instagram на продюсера Юрія Бардаша розлютився чи не весь український шоу-бізнес. Сепаратистські висловлювання любителя "русского мира" вплинули і на шлюб творця групи "Гриби". Від Бардаша пішла його друга дружина, модель Єлизавета. Зіркова парочка виховує дочку.
Нагадала про себе і перша дружина Юрія, співачка Луна (Христина Герасимова). Артистка саме виступає в Європі з благодійними концертами на підтримку України. На одному з них, у Варшаві, до співачки приєднався її син Георгій. Хлопчик народився у 2012 році, коли Луна та Юрій Бардаш жили в Каліфорнії.
На сцені Георгій прочитав фрагмент вірша "Моя Україна" поета Миколи Верещаки. Відео в Instagram опублікувала Луна.
Квітуй, мов калина, над плесами вод,
Будь в дружбі і праці міцна та єдина.
Хай буде щасливим твій вільний народ,
Прекрасна моя Україно!
– зачитав зі сцени Георгій Бардаш.
Одним з перших публікацію прокоментував колишній підопічний Юрія Бардаша, співак Антон Вельбой.
Що не говоріть, а є один адекватний Бардаш, – лаконічно написав Wellboy.
Раніше ми розповідали, що співак разом і його команда розірвали співпрацю з продюсером через його антиукраїнську позицію.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"