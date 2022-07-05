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Син Юрія Бардаша зі сцени підтримав Україну. Wellboy зацінив

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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5 липня, 21:08
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Спадкоємець скандального продюсера взяв участь у концерті своєї мами, співачки Луни. Що сказав у мікрофон хлопчик і як його слова прокоментував Антон Вельбой – читайте у матеріалі
Антон Вельбой підтримав сина свого колишнього продюсера
Антон Вельбой підтримав сина свого колишнього продюсера / Фото: Колаж: Сьогодні

Після скандального прямого ефіру в Instagram на продюсера Юрія Бардаша розлютився чи не весь український шоу-бізнес. Сепаратистські висловлювання любителя "русского мира" вплинули і на шлюб творця групи "Гриби". Від Бардаша пішла його друга дружина, модель Єлизавета. Зіркова парочка виховує дочку.

Нагадала про себе і перша дружина Юрія, співачка Луна (Христина Герасимова). Артистка саме виступає в Європі з благодійними концертами на підтримку України. На одному з них, у Варшаві, до співачки приєднався її син Георгій. Хлопчик народився у 2012 році, коли Луна та Юрій Бардаш жили в Каліфорнії.

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Співачка Луна із сином Георгієм
Співачка Луна із сином Георгієм

На сцені Георгій прочитав фрагмент вірша "Моя Україна" поета Миколи Верещаки. Відео в Instagram опублікувала Луна.

Квітуй, мов калина, над плесами вод,

Будь в дружбі і праці міцна та єдина.

Хай буде щасливим твій вільний народ,

Прекрасна моя Україно!

зачитав зі сцени Георгій Бардаш.

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Одним з перших публікацію прокоментував колишній підопічний Юрія Бардаша, співак Антон Вельбой.

Що не говоріть, а є один адекватний Бардаш, – лаконічно написав Wellboy.

Скриншот Instagram/kri_luna

Раніше ми розповідали, що співак разом і його команда розірвали співпрацю з продюсером через його антиукраїнську позицію.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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