Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Титул Міс Україна Всесвіт-2022 отримала модель і волонтер Вікторія Апанасенко (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 10:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У зв’язку з повномасштабною війною в Україні, Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" відмовився від традиційного святкового шоу цього року
Міс Україна Всесвіт-2022 стала Вікторія Апанасенко
Міс Україна Всесвіт-2022 стала Вікторія Апанасенко / Фото: прес-служба

У минулому році титул "Міс Україні Всесвіт-2021" отримала Анна Неплях, але цьогоріного відбору участниць глядачі не побачили через війну в Україні.

Порадившись із партнерами з Miss Universe (США) було прийнято рішення передати офіційний титул "Міс Україна Всесвіт"-2022 Вікторії Апанасенко, яка стала "I Віце-Міс Україна Всесвіт"-2021, саме вона Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"-2022.

Реклама

Нашій країні зараз не до свята, але нам потрібно використовувати усі можливі засоби, щоб привернути увагу до подій, які відбуваються у нашій державі. Саме тому ми вирішили не втрачати можливість представити Україну у всесвітньому фіналі відомого конкурсу, який має 70-річну історію та транслюється у кожній країні світу, – повідомила президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

28-річна Вікторія Апанасенко активно бореться за перемогу України на інформаційному фронті та займається волонтерською діяльністю. Вікторія допомагає столичному закладу готувати їжу для батальйону Збройних Сил України та київським бабусям і дідусям, які залишились самі, без родичів.

Вікторія Апанасенко зараз займається волонтерством
Вікторія Апанасенко зараз займається волонтерством

Реклама

Вікторія закінчила факультет психології КНУ ім.Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота", крім того дівчина – професійна модель і зараз активно підтримує українські бренди. Вільно володіє українською та англійською мовами. З дитинства займалася художньою гімнастикою, бальними та сучасними танцями, малюванням, брала участь у конкурсах читців поезії та прози. Пише вірші та готує до випуску власну книгу поезії.

Дуже важливо продовжувати говорити про війну, бути надійним тилом для наших ЗСУ. Нам потрібна пітримка інших країн, щоб зберегти життя наших людей та зупинити жорстокість росії. Я усвідомлюю відповідальність у такий важкий і жахливий час бути одним із амбасадорів України на міжнародній арені, говорити голосом усіх жінок нашої країни. Я їду боротися не за свою перемогу, а за перемогу своєї країни, – заявила Апанасенко.

Раніше Міс Україна Всесвіт Анна Неплях застерігла Європу.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти