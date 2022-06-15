Титул Мисс Украина Вселенная-2022 получила модель и волонтер Виктория Апанасенко (видео)

В связи с полномасштабной войной в Украине Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" отказался от традиционного праздничного шоу в этом году

Мисс Украина Вселенная-2022 стала Виктория Апанасенко / Фото: пресс-служба

В прошлом году титул "Мисс Украина Вселенная-2021" получила Анна Неплях, но этого отбора участниц зрители не увидели из-за войны в Украине.

Посовещавшись с партнерами из Miss Universe (США), было принято решение передать официальный титул "Мисс Украина Вселенная"-2022 Виктории Апанасенко, которая стала "I Вице-Мисс Украина Вселенная"-2021, именно она Украину на конкурсе "Мисс Вселенная"-2022.

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Нашей стране сейчас не до праздника, но нам нужно использовать все возможные средства, чтобы привлечь внимание к происходящим в нашем государстве событиям. Именно поэтому мы решили не упускать возможность представить Украину во всемирном финале известного конкурса, который имеет 70-летнюю историю и транслируется в каждой стране мира, – сообщила президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

28-летняя Виктория Апанасенко активно борется за победу Украины на информационном фронте и занимается волонтерской деятельностью. Виктория помогает столичному заведению готовить еду для батальона Вооруженных Сил Украины и киевским бабушкам и дедушкам, которые остались сами, без родственников.

Виктория Апанасенко сейчас занимается волонтерством

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Виктория окончила факультет психологии КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа", кроме того девушка – профессиональная модель и сейчас активно поддерживает украинские бренды. Свободно владеет украинским и английским языками. С детства занималась художественной гимнастикой, бальными и современными танцами, рисованием, участвовала в конкурсах чтецов поэзии и прозы. Пишет стихи и готовит к выпуску свою книгу поэзии.

Очень важно продолжать говорить о войне, быть надежным тылом для наших ВСУ. Нам нужна поддержка других стран, чтобы сохранить жизнь наших людей и остановить жестокость России. Я отдаю себе отчет в такое тяжелое и ужасное время быть одним из послов Украины на международной арене, говорить голосом всех женщин нашей страны. Я еду сражаться не за свою победу, а за победу своей страны, – заявила Апанасенко.

Раньше Мисс Украина Вселенная Анна Неплях предостерегла Европу.