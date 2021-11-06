Тоня Матвієнко показала рідкісні знімки старшої доньки

Перша донька української співачки Тоні Матвієнко Уляна відзначає день народження. Виконавиця зворушливо привітала дівчину та показала, як вона зараз виглядає

Тоня Матвієнко зі старшою донькою Уляною / Фото: Инстаграм

У шлюбі з музикантом Арсеном Мірзояном Тоня Матвієнко, яка зізналася, що її дратує у чоловікові, народила доньку Ніну. Це друга дитина артистки, адже у юнацтві вона завагітніла від старшого залицяльника і на світ з'явився її первісток. З батьком дівчинки Тоня була змушена одружитися, але шлюб виявився нещасливим – постійні непорозуміння з обох боків призвели до розлучення.

Старша донька Матвієнко навчається на режисера і не любить публічність, тому дуже рідко з'являється як на людях, так і у профілі зіркової мами. Але сьогоднішній день став винятком, адже дівчина відзначає 23-річчя, тому Тоня порадувала шанувальників рідкісними фотографіями доньки.

Реклама

/ Фото: Инстаграм

На знімках співачка з Уляною позують на сімейній фотосесії для глянсового видання. Підписники популярної артистки здивовані їхньою схожістю і зауважили, що де дочка, а де мама – незрозуміло, таке відчуття, що це просто дві подруги.

Хорошої тобі подорожі в цьому чудовому світі! Зустрічай на своєму шляху щирих людей, друзів та добрих хлопців. Щастя та міцного здоров'я тобі! Моя Уляся, яка ти вже доросла, – зворушливо підписала вітальну публікацію Тоня.

Читайте також: