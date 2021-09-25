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Учасниця Холостяка 10 пройшла у фінал Міс Україна-2021

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 вересня, 12:22
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Аліна Ляшук, яка боролася за серце Максима Михайлюка, не менш завзято працювала і над тим, щоб пройти кастинг і стати учасницею головного конкурсу краси
Учасниця "Холостяка" пройшла у фінал "Міс Україна-2021"
Учасниця "Холостяка" пройшла у фінал "Міс Україна-2021" / Фото: https://www.instagram.com/lionilal

Минулого тижня були представлені 25 фіналісток конкурсу краси Міс Україна-2021, фінал якого відбудеться 21 жовтня.

Однією з учасниць стала дівчина, яка брала участь в шоу "Холостяк-10" – Аліна Ляшук. Як вона написала в соцмережі, їй довелося довго йти до цієї мрії і наполегливо працювати над собою.

Здійснилася моя мрія, до якої довго йшла і працювала над собою! Скільки ж мною було зроблено спроб, щоб ця подія стала частиною життя! Неймовірні емоції щастя хочу пам'ятати, – зізналася Аліна Ляшук.

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У цьому році організатори 30-го за рахунком конкурсу представили публіці нову корону для конкурсу "Міс Україна – 2021", яка виготовлена з білого золота і інкрустована 300 каратами дорогоцінних каменів. Виріб також прикрасили 1250 діамантами і 27 сапфірами.

Що відомо про Аліну Ляшук

Аліна Ляшук родом з Рівного. Вона бере активну участь у всіляких телешоу. Її можна побачити в "Х-фактор", "Звана вечеря", "Холостяк-10". Аліна співає і веде Instagram, де на неї підписані майже 300 тисяч користувачів.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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