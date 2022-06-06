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Український актор Олександр Піскунов зізнався, що він гей

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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6 червня, 19:42
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Актор відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію в Instagram-акаунті, але пізніше видалив повідомлення
Олександр Піскунов вирішив розповісти про сексуальну свою орієнтацію
Олександр Піскунов вирішив розповісти про сексуальну свою орієнтацію

Олександр Піскунов знімався у таких проєктах, як "Смерть Сталіна", "І будуть люди", "Кіборги" (режисер Ахтем Сеїтаблаєв), "Козаки". "Межа" "Клятва лікаря", "Крути 1918", "Ангелі 1,2", "11 дітей з Моршина" та інших. Також актор виступає і у театрі.

За цей час у Олександра з'явилися шанувальники, котрі активно підтримали його після камінг-ауту. Незважаючи на теплі повідомлення підтримки, Піскунов видалив пост.

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Я гей. І це дуже боляче...але я нікого не хочу шукати, – написав Олександр у публікації, яка вже видалена з його сторінки в Instagram.

Скріншот: Instagram

Олександр Піскунов: коротка біографія

Народився 31 грудня 1991 року. У 2015 році закінчив Київський національний університет театру кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого (курс Дмитра Богомазова). Працює у театрі "Вільна сцена".

Фото: instagram.com/peacekunow

Зазначимо, що Олександр – один із небагатьох українських представників сфери культури, які відкрито заявили про свою сексуальну орієнтацію. Один із найгучніших камінґ-аутів зробив співак MELOVIN, який на сцені фестивалю Atlas Weekend заявив про свою бісексуальність.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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