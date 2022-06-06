Український актор Олександр Піскунов зізнався, що він гей

Олександр Піскунов знімався у таких проєктах, як "Смерть Сталіна", "І будуть люди", "Кіборги" (режисер Ахтем Сеїтаблаєв), "Козаки". "Межа" "Клятва лікаря", "Крути 1918", "Ангелі 1,2", "11 дітей з Моршина" та інших. Також актор виступає і у театрі.
За цей час у Олександра з'явилися шанувальники, котрі активно підтримали його після камінг-ауту. Незважаючи на теплі повідомлення підтримки, Піскунов видалив пост.
Я гей. І це дуже боляче...але я нікого не хочу шукати, – написав Олександр у публікації, яка вже видалена з його сторінки в Instagram.
Олександр Піскунов: коротка біографія
Народився 31 грудня 1991 року. У 2015 році закінчив Київський національний університет театру кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого (курс Дмитра Богомазова). Працює у театрі "Вільна сцена".
Зазначимо, що Олександр – один із небагатьох українських представників сфери культури, які відкрито заявили про свою сексуальну орієнтацію. Один із найгучніших камінґ-аутів зробив співак MELOVIN, який на сцені фестивалю Atlas Weekend заявив про свою бісексуальність.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"