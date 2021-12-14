П'яний водій врізався в машину дружини Анатолія Анатоліча: Летів як несамовитий

Анатолій Анатолич розповів про подію, що трапилася з його дружиною сьогодні ввечері. В її машину на великій швидкості влетів водій Porsche.
Покидьок врізався в Юлу, коли вона навіть не їхала, а стояла на розворот. Вона була на моїй "сімці". Розбито фару і бампер, крило зачеплене, а машина була як нова. Найцікавіше, мужик врізався, вийшов, побачив і втік, – розповів про подію інтерв'юер.
Дружина телеведучого запам'ятала номер автомобіля винуватця ДТП, і за порадою чоловіка відразу звернулася до поліції. Тому правоохоронним органам миттєво вдалося затримати водія, який до того ж опинився у нетверезому стані.
Везуть його зараз на свідчення, бо у нього ознаки алкогольного сп'яніння, – поділився Анатолій Анатоліч.
На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав, але Юла каже, що це просто везіння, адже все могло скінчитися набагато гірше.
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Ось такі козли п'яні, які тікають з місця злочину, можуть наробити лиха та поламати долі людей, – сказала продюсер.
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