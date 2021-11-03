Ведучий Битви екстрасенсів Павло Костіцин знайшов щастя у нових відносинах: Скоро буде три роки

Український телеведучий уже кілька років знаходиться у стосунках, де панує кохання та розуміння. Але щоб вибудувати такий міцний союз, йому спершу довелося пережити гіркий любовний досвід

Павло Костіцин три роки перебуває у щасливих стосунках / Фото: Инстаграм

Павло Костіцин рідко дозволяє журналістам торкатися особистих тем у своїх нечисленних інтерв'ю, але нещодавно відомий ведущий таки розповів деякі подробиці приватного життя.

Ось уже скоро буде три роки як все чудово і добре, все стабільно, так, як я хотів – просто прекрасно, – зізнався Павло у інтерв'ю YouTube-програмі "Без комплексів".

Чим займається його кохана і навіть її ім'я він не розкриває – боїться наврочити.

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Що про неї говорити? Щастя любить тишу. Коли в тебе вдома все добре – треба боротися за цю стабільність, треба її всіляко оберігати, щоби це тривало. Тому що охочих зіпсувати це завжди величезна кількість , – каже ведучий.

Особисте життя довго було для Павла не в пріоритеті, будучи кар'єристом він присвячував увесь свій час роботі, тому перші серйозні відносини у нього з'явилися лише у 24 роки.

Якоїсь миті прокинувся і озирнувся – а нічого більше немає в житті, нікого більше немає, – згадує Костіцин.

Фото: Instagram

Але щасливого кінця у його першій любовній історії не було – після шести років спільного життя тодішня кохана Костіцина прийняла рішення закінчити їх союз. Саме надмірний контроль із боку Павла призвів до цього.

Страх втратити породжує гіперопіку та бажання бути завжди на вістрі атаки. Моя головна помилка була в бажанні дістати всі скелети з шафи. У гонитві за цим я загубився і відштовхнув, – розповів телеведучий.

Тоді він важко переживав розлучення, але, якби так не трапилося, зізнається Костіцин, він би ніколи не відчув, що таке справжнє кохання.

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Коли відбуваються такі речі земля йде з-під ніг. Я зараз згадую про це ні з теплом, ні з гіркотою, ні з жалем, ото було й усе, – каже Павло.

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