Влад Яма показал забавный снимок с молодым Зеленским и Могилевской: "Фото – тест на возраст"

Пока зрители смотрят восьмой сезон "Танців з зірками", где осталось всего три пары, судья проекта Влад Яма решил вспомнить то время, когда он сам был участником и выступал в дуэте с Наталией Могилевской.
Раритетное фото, которое ранее не публиковали, хореограф показал в Insagram. Им он поздравил работников радио и телевидения с профессиональным праздником. Кстати, сам Яма уже более 10 лет работает в развлекательных шоу.
Поздравляю с Днем работника радио, телевидения и связи Украины! Выходит и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране. Кого узнали? – подписал публикацию артист.
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Кстати, кадр был сделан на съемках первого сезона танцевального проекта, где действующий президент Украины Владимир Зеленский и Влад Яма сражались в финале за первое место.
На снимке можно увидеть партнерш Зеленского и Ямы – танцовщицу Елену Шоптенко и певицу Наталью Могилевскую. Также на фотографии изображены: телеведущая Руслана Писанка с партнером Николаем Коваленко и артист Виталий Козловский в образе капитана Джека Воробья.
Все звезды – еще совсем молодые и забавные. Они искренне улыбаются в ожидании ярких прямых эфиров шоу.
Напомним, что тогда Зеленский вместе с Шоптенко одержали победу, а Могилевская и Яма заняли второе место. Топ-3 проекта закрыли Козловский с партнершей Ксенией Горб.
Первый сезон культового шоу вышел на экраны в 2006 году, а в этом году, 26 ноября, его финальный выпуск будет отмечать 15-летний юбилей!
Фанатов этот снимок насмешил. Они назвали тот состав шоу самым сильным и интересным за всю историю "Танців з зірками":
- Всех узнали! Крутое фото! Очень захватывающее шоу было! Болели всей семьей за вас с Наташей!
- Это танцы – ?.
- Лучший сезон ever, как по мне☺
- Эх, было время!
- Только Джонни Деппа узнал)
- Все красавчики.
- Какие смешные)
- Боже, какие это были классные времена)
- Молоденькие какие!
- Все и Джек Воробей)
- Это фото как тест на возраст. Если узнали всех, то похоже пора вставать в пять утра и с кравчучкой ехать на трамвае в поликлинику неизвестно зачем.
- Господин президент здесь присутствует)
Следует обратить внимание и качество фото. Согласитесь, тогда оно было в не лучшем состоянии, однако сейчас с современными технологиями – фотографии выглядят гораздо эффективнее. Какими инструментами следует пользоваться – читайте здесь.
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