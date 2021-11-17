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Влад Яма показал забавный снимок с молодым Зеленским и Могилевской: "Фото – тест на возраст"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
17 ноября, 15:43
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Популярный хореограф опубликовал архивный снимок с первого сезона "Танців з зірками". Фото сделано в 2006 году, оно насмешило фолловеров и вызвало чувство ностальгии
Хореограф вспомнил времена своего участия в "Танцях з зірками".
Хореограф вспомнил времена своего участия в "Танцях з зірками". / Фото: instagram.com/vladyama_official

Пока зрители смотрят восьмой сезон "Танців з зірками", где осталось всего три пары, судья проекта Влад Яма решил вспомнить то время, когда он сам был участником и выступал в дуэте с Наталией Могилевской.

Раритетное фото, которое ранее не публиковали, хореограф показал в Insagram. Им он поздравил работников радио и телевидения с профессиональным праздником. Кстати, сам Яма уже более 10 лет работает в развлекательных шоу.

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Поздравляю с Днем работника радио, телевидения и связи Украины! Выходит и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране. Кого узнали? – подписал публикацию артист.

Влад Яма показал редкое фото с молодыми звездами в 2006 году.
Влад Яма показал редкое фото с молодыми звездами в 2006 году. / Фото: instagram.com/vladyama_official

Кстати, кадр был сделан на съемках первого сезона танцевального проекта, где действующий президент Украины Владимир Зеленский и Влад Яма сражались в финале за первое место.

На снимке можно увидеть партнерш Зеленского и Ямы – танцовщицу Елену Шоптенко и певицу Наталью Могилевскую. Также на фотографии изображены: телеведущая Руслана Писанка с партнером Николаем Коваленко и артист Виталий Козловский в образе капитана Джека Воробья.

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Все звезды – еще совсем молодые и забавные. Они искренне улыбаются в ожидании ярких прямых эфиров шоу.

Напомним, что тогда Зеленский вместе с Шоптенко одержали победу, а Могилевская и Яма заняли второе место. Топ-3 проекта закрыли Козловский с партнершей Ксенией Горб.

Фото: скриншот YouTube

Первый сезон культового шоу вышел на экраны в 2006 году, а в этом году, 26 ноября, его финальный выпуск будет отмечать 15-летний юбилей!

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Фанатов этот снимок насмешил. Они назвали тот состав шоу самым сильным и интересным за всю историю "Танців з зірками":

  • Всех узнали! Крутое фото! Очень захватывающее шоу было! Болели всей семьей за вас с Наташей!
  • Это танцы – ?.
  • Лучший сезон ever, как по мне☺
  • Эх, было время!
  • Только Джонни Деппа узнал)
  • Все красавчики.
  • Какие смешные)
  • Боже, какие это были классные времена)
  • Молоденькие какие!
  • Все и Джек Воробей)
  • Это фото как тест на возраст. Если узнали всех, то похоже пора вставать в пять утра и с кравчучкой ехать на трамвае в поликлинику неизвестно зачем.
  • Господин президент здесь присутствует)
Фото: Скриншот instagram/ vladyama_official

Следует обратить внимание и качество фото. Согласитесь, тогда оно было в не лучшем состоянии, однако сейчас с современными технологиями – фотографии выглядят гораздо эффективнее. Какими инструментами следует пользоваться – читайте здесь.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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